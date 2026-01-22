短短三周台新00947規模漲逾六成 前十名台股ETF榜單出爐

台股22日大漲逾600多點，ETF族群跟漲。（圖／方萬民攝）

台股頻創新高，22日大漲逾617點，目前來到；台積電漲到最高1770元、漲30元；ETF的主動式、市值型、高股息型的「股價、成交量」雙漲；今年來才過三周，規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數，台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。

群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A），規模也皆大幅成長超過五成；新光臺灣半導體30（00904）規模則增加43%。還有富邦科技（0052）、國泰台灣科技龍頭（00881）、主動安聯台灣高息（00984A）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益科技創新（00992A）、野村臺灣新科技50（00935）。

以00947來說，前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，記憶體權重高達3成。

新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示，可優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，達到2026年追成長（產業）、降風險（個股資金輪動）、防波動（地緣政治干擾）。

