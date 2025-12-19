短短數週從能騎車到癱瘓！60歲婦胸椎腫瘤壓迫脊髓 緊急手術救回行動力

【健康醫療網／記者陳靖安報導】60歲的王姓婦人，今年3月時仍能騎車、行走自如，卻在短短數週內突然出現下肢無力，到後來甚至無法站立、幾近癱瘓。就醫後，柳營奇美醫院神經外科呂忠哲醫師緊急安排核磁共振（MRI）檢查，發現位於胸椎第七節（T7）有一顆大型腫瘤，已嚴重壓迫脊髓神經，導致神經功能急速惡化。所幸醫療團隊即時於黃金時間內完成手術減壓，並搭配密集復健後，王姓婦人逐步恢復，更在半年後奇蹟般地走進門診診間，令醫護人員感動萬分。

胸椎腫瘤初期症狀不明顯 常見胸背夜間疼痛、腳無力

呂忠哲醫師表示，胸椎腫瘤在早期症狀並不明顯，常被當作肌肉痠痛、退化或姿勢不良，而導致延誤治療。由於胸椎位置較高，一旦腫瘤壓迫神經，便會影響雙腳的力量與感覺。胸椎腫瘤常見症狀包括背部或胸廓疼痛，且常在夜間加劇、出現下肢無力或走路不穩、腳步變慢容易絆到、雙腳像踩在棉花上般麻木無力等。

此外，當腫瘤嚴重壓迫時，甚至會出現大小便功能改變，或是短時間快速惡化的下肢癱瘓。但胸椎腫瘤發生率低，多數胸椎腫瘤常見成因為癌症轉移為惡性腫瘤。

與時間賽跑救脊髓 盡早治療恢復率高

呂忠哲醫師強調，手術的目標是「搶時間救脊髓」，脊髓一旦壓迫太久即可能造成永久損傷，因此越早減壓，恢復機率越高。此次病人罹患的是良性腦膜瘤，屬於慢性生長型腫瘤，在不知不覺中逐漸壓迫脊髓，所幸此類腫瘤若能完整切除，復發機率低，預後通常良好。

把握治療黃金期 出現異常症狀快就醫

呂忠哲醫師呼籲，早期發現比任何手術都重要，胸椎腫瘤雖不常見，但因其症狀不明顯容易被忽略。因此提醒民眾，若察覺自身或家中長輩出現背痛持續超過數週且夜間加劇，走路變慢、不穩容易跌倒、雙腳麻木灼熱、踩棉花感等神經學症狀，切勿掉以輕心，應及早接受神經學與核磁共振檢查評估，把握治療黃金期，多數患者仍有機會恢復良好生活品質。

