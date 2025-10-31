短短1小時！台中8月大男嬰嘴唇發紺「父抱消防隊救不回」 3月大女嬰趴睡也OHCA

救護車。廖瑞祥攝



台中市今（10/31）日中午至下午短短1小時內，接連發生兩起嬰兒緊急救護案件。北屯區一名年僅8個月大的男嬰突然疑似癲癇發作，嘴唇發紺、失去呼吸心跳，父親情急之下抱著孩子衝進消防局文昌分隊求救，送醫仍宣告不治。不到兩小時后，后里區又傳出3個月大女嬰在車上猝逝的悲劇，兩起案件皆為「到院前心肺功能停止（OHCA）」狀態，消防人員與醫院全力搶救仍回天乏術。

台中市消防局文昌分隊表示，事發於今日中午12時40分許，一名男子神色慌張地抱著約8個月大的男嬰闖入分隊，著急求救。當下救護人員立刻檢視狀況，發現男嬰疑似癲癇發作，嘴唇明顯發紫，且已無呼吸與心跳，立即施以心肺復甦術（CPR）及急救處置，隨即派出1車2人緊急送往中國附醫急救，惟經醫師全力搶救仍回天乏術。

第二起案件於下午1時53分發生在后里區福容路，一名父親報案指稱3個月大的女嬰在車上趴睡後，突然失去生命徵象。救災指揮中心隨即指導家屬施行「電話心肺復甦術」（DACPR），並請他們駕車往后里市區方向移動，同時派遣后里91車3人趕赴現場。14時02分救護人員在甲后路二段與公安路口與報案人會合，接手進行現場急救後，立即將女嬰送往衛福部醫院搶救。

消防局表示，兩起案件中的嬰兒皆無明顯外傷，由於案件屬嬰幼兒OHCA，警方已依規定介入調查，將同步釐清有無外力或其他健康因素造成悲劇。

