短線美元有撐 但專家估日本12月有機會升息

▲近來美元走強，美元指數一度站上100，不過，專家認為，短線美元有撐，日圓則要等到升息才會止貶，預估日本12月有機會升息。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 日本將於本周五（11/28））公布10月全國CPI（消費者物價指數），也是今年壓軸的關鍵通膨數據。目前市場預估核心CPI年增率3%，只要明顯高於預期，市場對日本央行明（2026）年1月、甚至今年12月升息的預期就會迅速升溫。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（26）日就指出，短線有3因素支撐美元，其中日本首相高市早苗上任後的「高市交易」還是會發酵，但日本也有機會在12月升息1碼，若沒升，明年1月也會升，屆時日圓貶勢也將暫告段落。

廣告 廣告

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘分析，目前影響日圓的3大利空的因素，正快速轉為利多而同時發酵，一、 美日利差快速縮減，美國聯準會（Fed）轉鴿，12月降息概率已從30%攀升至80%，美債殖利率回跌，反觀日本因補充財政預算規模龐大，通膨壓力上升，導致日債被拋售，40年期債息更創下3.75%新高，利差優勢正迅速消失。

二、日本官方干預訊號轉強，財務大臣片山皋月公開表示對日圓單邊劇烈貶值震驚且憂慮，強調干預匯市已列入選項。目前日圓兌美元仍在156至157區間，只要重回160以上，日本政府出手干預的可能性將大幅提高。

三、套利交易平倉風險升溫，過去1年全球最熱門的套利交易就是借日圓買美股或比特幣。如今利差縮減、政府干預可能性上升、加上升息預期三重夾擊，一旦日圓急升，也就是市場所稱的「日圓閃升」，全球套利盤將被迫集中平倉。上周比特幣從10.9萬美元急速跌至8.3萬美元，全球持有最多比特幣投資的美股上市企業MSTR從高位回跌逾60%，就是市場提前為「日圓急彈」踩刹車的前兆。

不過，日本央行總裁植田和男多次強調，若通膨持續高於2%，將毫不猶豫進入升息周期，本周五即將公布的CPI極可能成為壓垮日圓空頭的最後一根稻草，不再是單純的數據公布，而是一場可能引爆全球利差交易平倉潮的導火線。日圓在 2026年前突然轉強的概率，正以前所未見的速度攀升，盧曉暘提醒需提高警覺。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也提到，短期在貿易談判大致底定，亞洲貨幣逐步回到年初低位；日本首相高市早苗上任後的「高市交易」還是會發酵，12月日本央行則有機會升息，若沒升，明年1月也會升，屆時日圓弱勢可能在升息後暫告段落，加上美國降息路徑上迷霧彌漫，在這3大因素影響，「美元將有一定支撐，盤而不弱」。但若美國聯準會鴿聲嘹亮，坐3望2態勢明顯，美元將轉向弱盤整理。

不過，林啟超認為，未來1年美元仍有貶值空間，主要是Fed的降息幅度，如若美國跟其他國家利差明顯縮窄，美元未來一年確實有一點貶值空間。

在股市方面，市場高度關注AI是否泡沬化。林啟超認為，AI發展仍在初期階段，但因已連漲3年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出 「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及 「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情。此外，隨著CSP雲端服務業者的資本支出在2026、2027年的年增率由高滑落，且利多因素多已反應，短期應適度提高風險意識。但考量明、後兩年的企業盈餘仍有雙位數成長，預期美、台股市將有再創新高的機會。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

美12月降息機率增！但專家估台央行利率續凍 房市不會有明顯放寬

建商老闆看房市還會跌幾年！遠銀總座稱緩跌拖更久 也不適合進場

美元指數失守100！專家估站穩月線才利反攻 是否降息這是關鍵