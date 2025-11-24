短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差

東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！

本週2波東北季風影響，洋蔥式穿搭防早晚溫差。（圖／TVBS）

兩波東北季風將於近期影響台灣，氣溫將逐漸下降，降雨也會增加。氣象署預報員朱美霖表示，從今天晚間開始溫度將下滑，預計週二晚間至週三清晨將是最冷時刻，局部低溫可能降至12至14度。同時，菲律賓附近已形成熱帶低壓，最快明天將發展成今年第27號颱風「天琴」，但預計往越南方向移動，對台灣影響有限。未來一週天氣將有明顯日夜溫差，民眾應留意保暖。

廣告 廣告

菲律賓東方海域今天早上8點已形成今年第30號熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風。朱美霖指出，這個系統將往西移動朝向越南，雖然會帶來些許外圍水氣，但對台灣影響有限。目前應更關注本週將接連到來的兩波東北季風。

週二晚至三晨最冷，北部估局部空曠處12度，輻射冷卻影響更低溫。（圖／氣象署）

今日清晨，受輻射冷卻影響，新竹關西最低溫達12.5度。白天各地天氣仍相對穩定，但晚間開始東北季風將逐漸增強，氣溫也開始下降。前氣象局長鄭明典表示，這波蒙古高壓雖然強度不強，但低壓往南延伸加強西側北峰，因此偏南出海，台灣的降溫會較為明顯。

週二晚間至週三清晨預計是這波冷氣團的最低溫時段，中北部和東北部約14至16度，空曠地區可能降至12至14度，受輻射冷卻影響的部分地區溫度可能更低。南部和花東局部地區也會降至15至17度。週三白天溫度會回升，但夜晚至清晨依然偏涼，直到週五都需注意日夜溫差大的情況，週末兩天則會再度回溫。

朱美霖提到，白天氣溫雖然溫暖，類似秋老虎天氣，但在東北季風影響期間，白天氣溫回升不明顯，溫差仍然較大。建議民眾採取洋蔥式穿搭較為舒適，特別是中南部地區，白天溫度仍有25度以上，適合穿短袖，但早晚則需加外套或長袖。

兩波東北季風影響，週一傍晚起變天，迎風面短暫雨。（圖／氣象署)

氣象專家林老師則表示，根據美國氣象局最新預報，今年10至12月反聖嬰現象機率超過80%，且可能持續到明年2月，這意味著冷冬機會較大，發生率約六成左右。

除了溫度變化，降雨情況也值得關注。週一晚間開始，迎風面水氣將增加；週三晚間至週四，南方水氣北移，除北部和東北部降雨增多外，中南部山區也會有雨。週五、週六水氣減少，而週日晚間起天氣又將有變化，不過目前預測雨量都不會太多。隨著時序逐漸進入冬季，北部涼爽、中南部溫暖的溫度差異將持續存在。

更多 TVBS 報導

天氣／週日回暖！高溫飆30度 下週再變天濕冷有雨

冬天吃冰真過癮！燥熱體質「舔一口」增強抵抗力 北台急凍12度

天氣／光復節連假濕涼！北台灣雨勢明顯 下週秋意濃「溫度陡降」

天氣／天琴颱風恐生成！放晴後急凍 最冷下探12℃時間出爐

