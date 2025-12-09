短裙張員瑛被要求合照蹲前排 李俊昊「霸氣護花」畫面瘋傳狂圈粉

李俊昊、張員瑛主持AAA，俊男美女組合讓粉絲直呼是「漫畫走出來的組合」。翻攝自LINE TV



韓國男星李俊昊、女星張員瑛6日首度搭檔主持AAA頒獎典禮，俊男美女的養眼畫面，讓粉絲直呼是「漫畫走出來的組合」。不過典禮最後的大合照環節卻發生一段小插曲，當時穿著裙子的張員瑛，卻被工作人員點名到前排蹲下，李俊昊見狀立刻擋下，整段過程被鏡頭捕捉，紳士舉動在網路上瘋狂圈粉。

當天典禮進行到最後藝人大合照的橋段時，工作人員突然示意張員瑛到前排蹲著，張員瑛因為穿著短裙，看起來明顯有些為難，不過仍乖乖聽話蹲在李俊昊旁邊。結果李俊昊回頭看到後，先是愣了一下，接著兩人說了幾句話，疑似是李俊昊在詢問「為什麼在這裡？」張員瑛抬手指了工作人員的方向，李俊昊也順著看過去，表情明顯變得不太高興。

李俊昊隨後示意張員瑛站回後排，疑似擔心對方走光，張員瑛先是露出有些慌張的表慶，不過李俊昊仍堅持讓她往後站，最後才起身站回成員們身邊。鏡頭更拍到李俊昊朝工作人員方向露出不悅表情，直到正式開拍前都沒有恢復笑容，直到喊開始拍照，才重新露出主持人的招牌笑容。

李俊昊轉頭見到張員瑛，愣了一下後隨即叫對方站回後面，隨後朝工作人員方向看過去，表情明顯不滿。翻攝自Threads

李俊昊護花舉動在網路上風傳，不少網友被李俊昊的紳士行為圈粉，紛紛留言表示「看到員瑛穿裙子被叫蹲前面，他整個臉都變了」、「那表情就是在說『誰敢再叫她蹲我來處理』」、「我們俊昊真的帥，也是真正在意女性感受的人」、「這種素養真的值得更多人學」、「李俊昊紳士到，每次都會驚嘆」、「怎麼可以這麼溫柔又霸氣」。

