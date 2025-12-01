短裙辣妹「踩500元鈔」1舉動遭曝！她嘴硬慘罰6倍

社會中心／饒婉馨報導

桃園市一名蔡姓女子光顧於某彩卷行時，看見地上他人不慎掉落的500元紙鈔，便趁沒人注意時，將紙鈔踩在腳下，並伺機撿起占為己有。失主發現後去報案，經警方調閱監視器後，循線找到蔡姓女子並被判侵占依法處理。

短裙辣妹「踩500元紙鈔、用腳推」全被錄！她嘴硬死不認…慘罰6倍

桃園市某間彩卷行有顧客不慎掉落紙鈔，被他人撿起占為己有，因此去警局報案處理。（示意圖／民視新聞）事發在今年6月，一名陳姓女子到桃園一間彩券行消費，掏錢付帳不小心把500元掉落地面，事後陳姓女子為找回遺失的五百元報警處理，店家調閱監視時發現，陳姓女子的500元掉到地板上時，另一名穿著黑色外套、粉黑色上衣、黑色短裙、黃紅色鞋子的蔡姓女子，立刻上前，用左腳踩住500元，接著該女壓著500元的左腳，一路把前推到店內角落，一邊吃著手中的食物，等到沒人注意他時，才蹲下，用左手撿起500元放入包包內，隨即離開店內。

廣告 廣告





短裙辣妹「踩500元紙鈔、用腳推」全被錄！她嘴硬死不認…慘罰6倍

蔡姓女子因侵占他人財產，遭失主提告後被判罰3000元。（示意圖／民視新聞）

根據判決書，500元失主報警處理，當時在店內撿錢的短裙女被通知到案說明，但偵查期間她一律否認犯行，辯稱「我在吃東西，我不清楚」等語。然而，短裙女的特徵與監視器畫面相符，還被拍下犯案全過程，因此法官未採納她的說詞並認為，蔡姓女子拾得他人遺落之物，任意將其侵占入己，不僅未告知失主，也沒送交店家櫃台或警察機關招領，考量犯後否認犯行，又未賠償損失，依照中華民國刑法第337條，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金；審理後，依侵占離本人所持有之物罪，處3000元罰金，沒收、追徵500元犯罪所得，可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：短裙辣妹「踩500元紙鈔、用腳推」全被錄！她嘴硬死不認…慘罰6倍

更多民視新聞報導

中國大使為「台灣省」要高市道歉 台駐日駁1句超帥

鄭麗文批賴清德「玩火」！胡采蘋：退讓永遠沒有盡頭

她校內亂傳「女女師生戀滾床單」！女大生下場慘了…

