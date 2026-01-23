短褲遮不住！185公分壯男騎車腳太開 疑下體外露挨告

高雄185公分壯男騎機車遭檢舉下體疑似外露，被依公然猥褻起訴。（示意圖／Unsplash）





高雄一名身高約185公分的壯碩男子，因騎機車時習慣雙腿張開、又穿著較短的短褲，被路人指稱「下體疑似外露」並提出檢舉，檢方依公然猥褻罪起訴。法院審理後勘驗監視器畫面，認為影像畫質與角度不足以確認是否外露，也無法證明男子有「故意供人觀覽」的意圖，最終判決無罪。

男子短褲遮蔽不足挨告

判決指出，事件發生於2023年8月3日下午，男子騎機車行經高雄左營某路口附近騎樓一帶，期間曾三度來回經過該處，遭坐在騎樓附近的民眾指稱其騎車時雙腿張開、短褲遮蔽不足，疑似造成下體外露，並因此報警提告。

男子出庭否認犯意，稱自己有車禍後遺症，容易恍神、健忘，才會騎車路線重複來回。再加上身材高大、騎車姿勢本就會把腿打得較開，並非刻意要裸露。他也強調，過程中並未刻意靠近他人、沒有以眼神或動作互動，更沒有用手拉短褲製造外露。

腳太開遭懷疑 法院認定無罪

法院勘驗監視器後認為，男子的車速不快、雙腿開幅確實較大，但類似騎姿在一般道路上並非罕見，未違背常理。此外，因監視器拍攝距離較遠、畫質不佳，加上角度限制，客觀上難以清楚辨識是否真的外露，也無法確認他是否曾有拉扯衣物、或離開時刻意遮掩等行為。

法官指出，公然猥褻罪須同時具備「公然」與「猥褻行為」等客觀要件，且行為人主觀上需有供人觀覽的意圖。本案僅能確認男子三度經過並採較大開腿姿勢，仍不足以推認其有故意或意圖供人觀看，檢方舉證未達排除合理懷疑程度，因此判決無罪。全案仍可上訴。

