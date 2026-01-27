短評／再擋台美關稅協議？藍白的機會與命運

藍白是否在立法院阻擋對美關稅協議備受關注。資料照 廖瑞祥攝



就在今天，美國總統川普指出，因為韓國國會遲遲未通過早已談妥的美韓貿易協定，美方直接將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅，從15%拉高到25%。外界質疑，藍白擋總預算、擋國防，難道之後連台美關稅協議也要擋？這樣的擔心，令人玩味。

首先，2026當前。國民黨、民眾黨利益不均，「藍白合」已有裂縫，擋總預算、擋軍購特別預算與擋台美關稅的立場很難持續一致。這一點，在民眾黨立法院黨團提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，希望未來行政院版本能一同付委，下會期優先審議後，與白營不同調的國民黨想必心裡有底。

其次，台美因素。在國民黨副主席蕭旭岑2月初率團展開恢復國共論壇、展開智庫交流，中共同時布局美台雙線「川習會」、「鄭習會」之際，中國因素與美國因素交互影響。國民黨是否在立院加碼阻擋台美關稅協議？很難從單一面向來觀察利弊，必須考量複雜的國際情勢與國內企業、民間反彈，政治、選舉風險不小。

第三，政治光譜。國民黨主席鄭麗文走兩岸和平路線與前主席朱立倫「親美、友日、和陸」政策大不相同。國民黨是否可能把風險視為機會？把修理賴清德、行政院長卓榮泰當選舉籌碼，與民眾黨別苗頭？或背後是否有神祕力量要求擋下台美關稅協議？繼軍購案後不惜得罪美國人？很難用傳統藍營政治的角度來觀察。

以管理學中「木桶理論」（Buckets effect）來分析藍白如今的態度，也是一個有趣而另類的觀察。該理論認為，一個沿口不平整的木桶，可以裝入的水量取決於「最短」的那塊木板，因此想要讓木桶裝的容量發揮最大效益，不是要去增加「最長」木板的長度，而是要想辦法拉長「最短」的那塊木板。展望2026選舉利益與2028中央執政，國民黨、民眾黨各自希望裝入最多水的觀點，軍購案、台美關稅協議、總預算案哪一個是長板？哪一個是短板？藍白各自都必須做出最有智慧的選擇。

國民黨迄今沒有把話說死，黨團書記長羅智強稱，對外協議、法案與預算，國會傾聽社會意見、廣泛溝通並依法審查、把關態度不變。民眾黨立法院黨團也保留彈性，強調面對強權壓力與重大經貿談判時，更要堅守實質審議權。

可見，韓國國會阻擋對美關稅協議的前例，對既綑綁又競爭的藍白而言，就像大富翁遊戲，同時出現機會與命運。 所謂命運，就是無法改變的狀態。所謂機會，則是可以調整的情勢。成功者必須懂得創造自己的運氣，即透過嘗試、冒險和改變互動方式來主動創造機會。反之，退此一步即無死所，做錯決定就墜入萬丈深淵。

