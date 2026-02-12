短評／朱立倫、侯友宜、蔣萬安、李四川「正常人連線」成形

李四川表態參選新北市長，可望與爭取連任的台北市長蔣萬安組雙北連線。翻攝蔣萬安臉書



新北市長侯友宜當然有能力（一天之內）化解李劉之爭。和台中有人明著搞、暗著搞「姐弟之爭」，這算不上爭，也不至於是僵局。就看台北市副市長李四川要不要走下高台，侯友宜要不要出手而已。

李四川、侯友宜兩陣營認識的人，重疊的部分，從上到下、從過去到現在，太多太多了。侯、李要談，完全不是溝通時間、管道跟技巧的問題。而是上面有沒有點頭。侯李談好，侯友宜點頭，新北市副市長劉和然就退了。藍軍一天之內定於一尊。

李四川獲侯友宜、國民黨前主席朱立倫力挺，和台北市長蔣萬安展開雙北連線。這是一個正常人聯盟。朱立倫是總教練，立法院長韓國瑜是榮譽顧問。當然會有外溢效應。川伯是屏東小琉球人、在韓團隊當過高雄市副市長，朱嫡系高雄柯志恩、屏東蘇清泉也在他們的防守範圍。

廣告 廣告

政治瞬息萬變。李四川一天之內讓新北藍軍士氣大振。表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌也在一天之內烙賽，只能孱弱地說：他不當副市長。因為連民眾黨前主席柯文哲主導民眾黨放行軍購案都擋不住了，除了陽春黨主席、政治網紅，國昌老師能當什麼？他自己也不知道。

選舉的時候，正常人比什麼都還重要。李四川辭官參選，意在言外啟動了國民黨諸侯、前朝正常人連線成形。這一群人和國民黨中央是兩條平行線。

2026可以和國民黨主席鄭麗文做鮮明對比。

更多太報報導

李四川效應 江啟臣被問「請辭立院副院長參選」本人回應了

重申不當副市長 黃國昌留伏筆：願意跟藍營組最強團隊

王家俊專欄：江啟臣、李四川定於一尊了沒