短評／柯文哲掀「藍白分」的潘朵拉盒子

柯文哲接任民眾黨國家治理學院院長後29日首度面對媒體。王家俊攝



民眾黨創黨主席柯文哲接下號稱中央黨校校長的國家治理學院院長，起手式就是掀開「藍白分」的潘朵拉盒子。

柯文哲以自己和民眾黨主席黃國昌的關係為例，指「兩個太陽」可以分工合作，每個人都做擅長、喜歡的事情。黃國昌對法律條文、立法院有興趣就給他處理，自己到南部辦訓練班。

柯文哲接著主動論述，對照「藍白合」概念，未來更重要的是變成「藍白分」的概念。他進一步解釋，分，就是分工合作，各幹各的。每個人都做喜歡、擅長的事。藍白，就像柯昌。柯P置換概念的手法堪比國民黨主席鄭麗文「美國曾是恩人，而大陸是親人」。隱約表態又製造模糊。

廣告 廣告

柯文哲把「藍白分手」形容得雲淡風輕。他說「世界上什麼事情都有」，批藍營「玻璃心」、綠營「見獵心喜」，反問「藍白合」不就是總統賴清德、民進黨立院黨團總召集人柯建銘造成的嗎？他們把民眾黨和國民黨綁在一起打，「搞到後面，藍白就必須要合作，不然怎辦？」

柯文哲狀似無厘頭、扯東扯西、回答提問，其實都是精密的政治計算。

柯P重新把「一人政黨」拿捏在手中。藉新職浮上檯面，大談黨路線，絕非僅止於實現台版松下政經塾的理想。而是從司法的死局中走來，深諳必須擠壓藍綠、騰出空間。一人領黨、領昌。定調民眾黨路線從「藍白合」走向「藍白分」，黃國昌自此沒有操作空間。只能呼應偉大領袖。或者是閉嘴吞下。

柯P 政治上露骨表白，把民眾黨扭向「藍白分」。不必翻臉，更像翻書、翻頁。完全不在乎鄭麗文、黃國昌的感受。他口中「賴清德的一念之間」當然是一語雙關。意指，我都已經做到這種程度，接下來就是看你的誠意跟表現了。

希臘神話，潘朵拉打開魔盒，釋放出人世間的所有邪惡——貪婪、虛偽、誹謗、嫉妒、痛苦等，宙斯要求潘朵拉不可以開，但是潘朵拉不敵好奇心誘惑，偷偷把盒子打開了。這盒子裡除了裝有不幸的事物，也裝有友情、愛情等幸福的事物，象徵一切美好的事物都收藏於內。所以潘朵拉在蓋上盒子時才留住了希望。

不管果實甜不甜美，柯文哲都打開「藍白分」的潘朵拉盒子。解放一己長期被壓抑的憤怒、恐懼和迷信、偏見。大鳴大放，勇敢論述。不管選民的需要與同意，也不在乎社會正義、大眾信念，專注政治籌碼、個人需求。自救遠高於奮起。

這是背向鄭麗文、黃國昌的開端。柯文哲就是這樣。不藍不綠，與時俱進。一直向前走，永遠不回頭。

更多太報報導

「國民黨每個都玻璃心」 柯文哲：藍白分工有可能變分手

接國家治理學院長重奪黨內話語權？柯文哲喊「不要想太多」：我要去南部發展

王家俊專欄：柯文哲「人工生殖法換預算 」背後是更大的一盤棋