短評／柯文哲「請纓住南部」玩藍綠白 告訴黃國昌誰才是老大

黃國昌、柯文哲4日合體直播，攪動2026選情。民眾黨提供



民眾黨前主席柯文哲4日合體民眾黨主席黃國昌直播爆，「我自動請纓要去住在南部！」黃國昌立刻打斷說，「等一下，等一下，等12月言詞辯論做完。」對照前心腹蔡壁如狂拱柯選台南，柯文哲突然冒出頭。為復出埋下伏筆。

柯口中的南部，看起來是台南市。對準死敵、總統賴清德本命區。民進黨林俊憲、陳亭妃之爭不夠看，柯文哲若加入戰局，一舉把台南、甚至全台變成對己司法案件與賴清德執政的信任投票。光是想像就很有戲。令人血脈噴張。

國民黨很難不禮讓。論仇恨值、政治高度、話題的推升力來看，柯文哲都是不可忽視的力量。國民黨膽敢否決，2026藍白合、立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕2028總統夢大概就GG了。國民黨主席鄭麗文、打算選台南市長的立委謝龍介再怎麼不爽，也只能吞。

柯文哲當然也對準黃國昌。恁爸叫你去新北當炮灰、你就得去；恁爸想請纓住（選）南部、你就得照辦。柯文哲教黃國昌，什麼叫做玩政治，玩綠白、玩藍白。一句話，讓黨主席成為老大的小弟。

柯文哲攪動3黨屎棍，逼著國民黨背書京華城案、政治獻金案。比黃國昌狗仔門更拖全黨拖下水。台南柯文哲、高雄柯志恩的雙城之戰就很有趣了。藍白2026命運至此相連。不是大好，就是大壞。

除了柯文哲自己，藍綠白，大概沒有人希望柯文哲選台南。當過兩屆台北市長、選過總統，竟然跳下來選台南市長。這當然是一招，而且是大招。柯文哲看的不是政治未來，而是沒有未來。選不選得上，對他來說不重要。

這就是柯文哲一個人的武林。捅綠、捅藍、捅白。救自己的核子武器。一箭三鵰之計。

