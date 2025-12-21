短評／王金平鄭麗文鬧翻 傳張顯耀任黨副主席掌南部選戰有關？

鄭麗文、王金平疑因張顯耀傳任黨副主席與2026選戰布局鬧翻。資料照 截自鄭麗文臉書



立法院前院長王金平今（21日）在高雄巨蛋漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，邀高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩等上台，王受訪時點名「感謝國民黨，但沒邀請黨主席，因為柯志恩才代表國民黨」。王並解釋，柯志恩是高雄市黨部主委，由她代表國民黨，接受自己的感恩。胡蘿蔔與棍子齊飛，洗了鄭麗文的臉。

以王金平的高度跟智慧，這幾句話就是故意的。刻意露餡，組合拳。就像一根刺，刺向鄭中央。

王金平跟柯志恩聯袂受訪時說，「我第一個要感恩的是國民黨，沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而我們的主席、我們沒有邀請她，因為柯志恩才是代表國民黨，請她（柯）來不但參加而且致詞」。

陳其邁推崇王金平一路走來謙和、包容，不分藍綠，是立法院與高雄、台灣社會的公道伯，318事件王扛住壓力、調和鼎鼐，和平落幕，「王院長功不可沒。」馬王政爭，國民黨一度想開除王的黨籍，王非常吞忍，考慮國家穩定與憲政體制，從王身上學到很多。有意參選高雄市長的綠委邱議瑩、賴瑞隆及許智傑皆出席。

國民黨主席選前，王金平並未特別表態挺誰，當時王稱「暗助」或鼓勵不管是郝龍斌或鄭麗文，表示他沒有特定支持對象。鄭麗文主動發臉書坦承數度拜會王金平，稱王手寫了3點提醒與期許交給她，肯定她的論述能力和戰鬥力，是當前國民黨最需要的。

黨主席選後，鄭麗文聽從王金平建議，用李乾龍擔任副主席兼黨秘書長。鄭王看起來好來、好往。有來、有往。

王金平何以非要在感恩餐會上寶劍出鞘，給鄭麗文好看，必有內情。鄭王鬧翻，是否與媒體傳出國民黨內定陸委會前副主委、涉嫌受中國指示介選遭檢依《反滲透法》起訴的張顯耀任第五位副主席並負責督導南部選戰有關，耐人尋味。

