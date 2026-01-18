短評／盧秀燕鄉愿 黨主席選舉翻版

國民黨主席鄭麗文出席台中市黨慶與市長盧秀燕、楊瓊瓔、江啟臣同框。資料照 國民黨提供



國民黨台中市長人選「姊弟之爭」協調歹戲拖棚。我認為就是黨主席選舉2.0。國民黨主席鄭麗文不想當壞人，跟台中市長盧秀燕不想當壞人，相互輝映。

所謂藍營內參民調、媒體民調、對比或互比式民調，結果幾乎一面倒。立法院副院長江啟臣支持度遠高於國民黨立委楊瓊櫻，對上民進黨台中市長參選人何欣純也有勝算。姊弟之間明顯有差距。用盧秀燕最愛談的藍白合標準，民眾黨台中市議員江和樹也表態了，民眾黨內部民調顯示，大家支持的是江啟臣。

更不要說，2018年台中市長黨內初選，江啟臣以0.6%差距落敗，看著盧秀燕坐上市長寶座，如今叫板選總統。江啟臣拚上黨主席、立法院副院長，也等了8年，才重新回到台中市長選舉的戰場。

台中根本就可以用台南模式，比照謝龍介、陳以信，讓最強者出馬就可。現在姊弟之爭的情勢，有爭跟沒有爭一樣。低潮疊起。還需要辦什麼初選、類初選內耗？嫌事情還不夠多。

鄭麗文把協調提名丟給副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華，想坐收2026紅利，做她「鄭習會」兩岸和平春秋大夢，就算了。如果她沒有縱容跟坐視，底下的人會把姊弟之爭搞成這個局面嗎？鄭麗文搞定不了楊瓊櫻，或刻意以拖待變，都是政治能力有問題。盧秀燕堪稱台中共主、遙想2028，幫江啟臣說一句「公道話」、讓國民黨贏，有這麼困難？這就是鄉愿。

鄉愿指的是那些外表忠厚老實、討人喜歡，但實際上缺乏原則、不辨是非，為了討好眾人而同流合污的偽善者。孔子在《論語》中稱其為「德之賊」，認為他們看似有德，實則敗壞了真正的道德標準。他們混淆善惡、趨炎附勢，使真正的道德難以彰顯，對社會道德根基有極大的危害。

盧秀燕選擇當鄉愿。而且鄉愿到極點。這就是黨主席選舉的翻版。江啟臣只能怨嘆在心裡。

