短評／蔣萬安表態「我是台灣人」的背後，保留2028可能性？

蔣萬安自認是台灣人也是中華民國國民。資料照 廖瑞祥攝



《中國時報》12日以頭版頭、2版全版刊出台北市長蔣萬安專訪。蔣罕見論述：「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」他相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數；他的立場是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由法治。

蔣萬安站在中華民國憲法的基礎上，抓藍軍與台灣主流民意之間的最大公約數。兩岸與統獨立場點到為止。內容算是安全牌。四平八穩。不至於引發藍軍反彈，中間選民、淺綠也聽得進去。

對於國民黨主席鄭麗文可能與中共總書記習近平「鄭習會」，蔣萬安說，鄭習會如果在對等、尊嚴、善意、互惠的原則下，能夠成行並傳遞兩岸和緩的訊號出來，讓民眾覺得兩岸不要那麼緊張、局勢能夠緩和，而且是朝正向的發展，終究還是好事，應該正面看待。

廣告 廣告

蔣萬安提到，執政者必須誠懇面對台灣社會多數民意，不分哪一個世代、年齡層，大家都生活在這片土地上，他也在台灣出生長大，都希望這片土地好，也希望我們國家愈來愈強，所以他在很多場合都清楚聲明，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。

特別是對照祖父蔣經國晚年曾說出「我在台灣住了四十年，我已經是台灣人了」以及「我是台灣人，我也是中國人」等話，這句話的意義在於小蔣對臺灣這塊土地的情感投入與認同感。無涉太多兩岸定位與政治爭議。蔣萬安呼應「我是台灣人」算是很聰明的論述。

光是爭取2026台北市長連任，需不需要談兩岸、統獨或台灣認同？我認為是不需要的。因為盧秀燕無須連任台中市長，路人皆知她打算瞄準2028大位了，都未必願意在此刻論述兩岸、統獨光譜，連打安全牌都省了。蔣萬安有何必要在此時此刻出招、論述？

因為這是國家領導人的高度。這是把刀鋒從賴清德總統的髮際上飄過去。這跟國中小營養午餐全免、生生喝鮮乳同樣佔據議題制高點，站在政治光譜極大化的中間位置，把其他人都排向深藍或深綠的極端。看似無形、實則有形的「政治號召」。

蔣萬安有2026連任考量，也保留2028的可能性。這是讓同志、敵人最忐忑不安的。

更多太報報導

對等尊嚴下樂見「鄭習會」 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

短評／蔣萬安賣營養午餐的政治經濟學

王家俊專欄：蔣萬安、鄭麗文的平行時空