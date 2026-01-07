短評／蔣萬安賣營養午餐的政治經濟學

蔣萬安6日在市政會議宣布北市國中小營養午餐今年起全面免費。政策預計9月上路。北市府提供



台北市長蔣萬安宣布北市國中小營養午餐今年起全面免費。看起來是石破天驚的政策利多。

這不是首創。這項福利政策，桃園市早在2023年2月就開始實施。目前全台包括桃園、宜蘭、花蓮、彰化、南投、連江、金門、澎湖及新竹縣，至少有9縣市營養午餐免費。台東縣預計下月上路，苗栗縣同樣9月起實施。

蔣萬安的宣示，也不代表立刻實施。北市預估，最快新學年、今年9月上路。

有趣的是，兩年前桃園實施國中小營養午餐全免，其他幾個縣市也做了這項政策，卻未必有記憶點。因為蔣萬安出手，新北、桃園以外的其他四都還必須被迫回應，分別以財政負擔、恐排擠教育資源等原因審慎評估，暫未跟進。

因為政策宣布時機很重要。人跟論述能力也很重要。這跟蔣萬安2026拚連任當然是掛在一起的。

因為蔣萬安賣的是蔣家之後、三寶爸、政壇明星、添政治柴火以外的人設。賣的是接續北市首創生生喝鮮乳的政策執行力，銜接雙城論壇兩岸光芒、細膩回歸市政，以及台北市的領頭羊地位。

蔣萬安行銷北市國中小營養午餐全免政策的手路。不只鎖定回頭客、也開發新客源。爭取淺綠、中間選民、中產階級家庭支持。必須有明確定位，讓顧客覺得物有所值。能吸引市場注意力，讓品牌重新與消費者對話，同時滿足多樣化需求。而不是把東西丟出去就算了。

政策不分政黨。無論新舊。賣得好，賣得出去的，就是好產品。能替蔣萬安加分的，就是好政策。

