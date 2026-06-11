【短評】謝政達入列監委被提人 開啟「後侯友宜時代」政治想像

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

謝政達被視為侯友宜首席「心腹」。資料照 翻攝侯友宜臉書



新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達列名監察院29名監委被提名人名單。這項人事安排表面上是憲政機關的例行換屆，但在當前緊湊政局走向下，實則牽動著國民黨內權力結構調整，以及未來跨黨派權力板塊的重組。

謝政達是花蓮縣前縣長謝深山之子。他與侯友宜的深厚交情，源自於1992年健康幼稚園火燒車大火事件。當時謝政達擔任受害家屬義務辯護律師，侯友宜則是該起悲劇罹難者家屬，兩人因此結下超過30年的生死之交與戰友情誼。

廣告 廣告

要理解謝政達此時接受監委提名的背景，必須先檢視其長期並肩作戰的主帥侯友宜在國民黨內的政治處境。

侯友宜經歷2024大選洗禮，總統得票數467萬，不僅未能成功凝聚並催出國民黨原有的政黨票，比2020年韓國瑜選總統的552.2萬票、38.61%得票率都低。這項關鍵數據，讓侯友宜在選後失去了對國民黨實質的指導權與話語權。

特別是鄭麗文贏得國民黨主席等深藍勢力逐步掌握黨權核心，國民黨內的論述風格與政策走向，與被視為本土派大將的侯友宜「中道、務實」路線產生了明顯的質變。兩任新北市長屆滿後，侯友宜在國民黨內政治發展空間與路線遭受擠壓。

在這種局勢下，監察委員的提名便成為跨黨派角力的重要工具。長期以來，監察院席次往往被執政陣營視為兼具「酬庸」與「裂解對手基本盤」的戰略名器。既能對外展現「跨黨派用人」朝野和解姿態，實質上也能達到弱化在野黨凝聚力的效果。

謝政達與侯友宜擁有深厚的「生死之交」情誼，從新北市副市長到選戰操盤，他始終是侯友宜身邊最具代表性的「第一心腹」。謝政達的動向，本質上就具備高度的政治風向球意義。他選擇同意出任由民進黨政府主導提名的監察委員，絕非單純的個人生涯規劃，而是藍綠陣營在實力消長下的一場實質互動。

這項人事安排所帶來的核心政治意涵在於：當謝政達正式進入監察院，代表著即將卸任的侯友宜，在未來政局中與賴清德政府產生了高度的連結與聯想空間。

這意味著侯友宜陣營在面對國民黨內主流勢力排擠的現實下，開始調整戰略步伐。透過核心親信出任監委，建立起了一條能與執政當局直接對話、甚至相互防守的政治通道。這步棋，為「後侯友宜時代」的政治生命買下了一份保險，也讓未來朝野在地方與中央的互動，增添了更多合縱連橫的想像空間。

更多太報報導

29監委被提名人背景一次看 邱泰源、侯友宜前副手謝政達、前藍委廖婉汝入列

震撼彈！國民黨發言人江怡臻棄選新北議員：感謝馬英九等3人

和呂秀蓮、朱立倫同天生日！沈伯洋一句話神回 44歲生日願望曝光