短評／鄭麗文、盧秀燕演宮鬥劇 不想江啟臣太快辭立法院副院長

2026台中市長選舉，民進黨確定由綠委何欣純參選，國民黨尚未公布人選。台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文和稀泥，不願對立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔之爭表態，卻流出國民黨內參民調上演宮鬥劇。

根據《上報》報導，國民黨內部民調顯示，支持江啟臣角逐台中市長比例達41.4%，希望楊瓊瓔參選市長僅12.9%；若與潛在競爭對手綠委何欣純對比，江拿下39.9%支持度、何為19.9%，楊則以28.2%支持度、對上何26.8%。該份「民調」藍白受試者比例偏高、民調結果不利楊瓊櫻，可見斧鑿。

這份「民調」有幾個目的：在鄭麗文、盧秀燕不願意為江啟臣得罪「好姊妹」楊瓊瓔，且楊連署支持藍委陳玉珍助理費除罪化修法提案、巧妙連結涉詐助理費的顏寬恒家族之際，黨中央想必盼楊瓊櫻知難而退。楊當然裝傻到底。

其次，不管是江啟臣想帶職立法院副院長參選台中市長，或主事者想舖墊徵召江啟臣、避免國民黨立院黨團總召傅崐萁等爭國會副龍頭負面效應提早浮上檯面，營造「江啟臣輾壓楊瓊瓔」定於一尊氛圍，為江解套，也為鄭、盧解套。

對照2018年國民黨台中市長黨內初選，江啟臣以0.6%的差距落敗，看著盧秀燕坐上市長寶座。江慢了8年，回到原本的位置。看樣子國民黨這次沒打算要初選、民調，也不希望江啟臣太快辭副院長。

盧秀燕、鄭麗文「嗯嗯啊啊」，一份來路不明卻韻味十足的內参民調，對敵人和自己人認知作戰。國民黨傳統的宮廷戲碼。

