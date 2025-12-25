短評：鄭黃二會、藍白「福國利民」法案的陽謀

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌宣布藍白共推「孩童儲蓄帳戶」法案。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌11月中「以行動顧台灣」峰會，今（25日）再度同台宣布效法美國政府「川普帳戶」設立「孩童儲蓄帳戶」，共推以特別條例與特別預算立法、動用上千億經費且長達13年的大型公共政策。藍白繼因應大罷免普發現金1萬元政策，搶下民生灘頭堡後，續推「福國利民」法案。

「孩童帳戶」政策意在言外，戳了賴政府幾項罩門：叩問民進黨執政十年，台灣少子女化問題解決了沒？對照藍白第四度封殺賴政府力推1.25兆國防特別條例，民生與台灣孩子的未來難道不重要？仿效美國「大而美法案」、18歲以下美國兒童都可開設「川普帳戶」(Trump Accounts)，難道總統賴清德要打臉川普？民進黨立委郭國文同步提出「轉大人RTF」對案，主張由政府與家長每月各出1200元，年滿十八歲時便可獲得超過一百萬元，莫非拿香跟拜？

黃國昌強調，推兒少政策、特別條例立法並非「國會逾越行政權」；鄭麗文認為，這是政治新創。從綠營與陰謀論的角度，很難不去聯想，藍白為了反制行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法再修正案，以及憲法法庭復活、5名大法官宣告《憲訴法》部分修正條文違憲、失效並排除其他3名大法官僵局，因而發動拖垮財政的新一波「政治攻擊」。

「鄭黃二會」正面論述了「福國利民」法案，宣示2026藍白合，也給予外界準執政的想像。背後的政治核心，不是解決少子女化問題，而是人民願意為了軍購、大法官爭議，放棄多少民生福利？

