國際中心／楊佩怡報導

貪杯過頭，危險就近！酒精會讓你失去理智與判斷力，不僅容易出醜失態，更會讓自己陷入被不軌人士盯上的危機中。近日一段13秒影片在Threads上瘋傳，只見一名女子疑似喝酒喝到意識全無，遭一名壯漢抬上計程車載走，過程中女子還險些走光，影片一出立刻引起軒然大波，網友紛紛質疑：「這應該是被下藥了」。





短髮妹四肢癱軟遭壯漢「抱胸抬上車」！13秒撿屍畫面曝光…網驚喊：被下藥吧

中國一名女子疑喝到斷片，被壯漢抬上計程車。（圖／翻攝自Threads）

日前Threads上流傳一段13秒片段，影片中可見在某個夜晚，路邊停放著一輛車身印有「簡體字」的計程車，一名短髮女子身穿黑色Bra、白色長褲，被一位身穿黑色衣服的壯漢，從地上用「環抱、抱胸」的方式，搖搖晃晃的抬上計程車，過程中該名女子意識全無，頭跟的身體搖擺，眼睛全程未睜開，也沒有反抗；還有一群路人在旁邊圍觀，更有女子幫忙開車門。

短髮妹四肢癱軟遭壯漢「抱胸抬上車」！13秒撿屍畫面曝光…網驚喊：被下藥吧

不少網友看見女子四肢癱軟模樣，認為她被下藥。（圖／翻攝自Threads）

畫面曝光後，立刻引來大批網友熱議，不少人直言「為什麼不阻止跟報案？」、「把自己喝成這樣被撿真的也不需要同情」、「美幹玲就不要學人家喝，自己都不懂的保護自己，就算遇到壞人被撿屍也是剛好而已，出事只是早晚問題」、「喝斷片了.. 好可怕」。也有網友分析影片中短髮女子的姿態，認為她四肢癱軟看起來像被下藥，「這應該是被下藥了，因為軟趴趴」、「太扯了 這被下藥了吧 身體軟到不行ㄝ⋯」、「這是被下藥吧⋯」。不過也有網友認為不是被撿屍，也不是被下藥「應該是朋友送她回家」、「朋友在旁邊錄影怎麼撿」、「開門的看起來是女性友人，搬運的看起來是司機」。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

