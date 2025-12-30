矮暴龍與小暴龍的身世之謎，決鬥恐龍完美解密
如要票選最有名的恐龍，暴龍（Tyrannosaurus rex）[註1] 肯定名列前茅。也多虧侏羅紀公園》系列電影的主角光環，即使對恐龍沒有興趣，大家一定也聽聞過T. Rex（暴龍）的名號。
也因為如此，任何暴龍的相關研究都會引發討論熱度，成為了古生物界的顯學。甚至保存完整度高的暴龍標本，還各自擁有暱稱。
比如芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）的暴龍蘇（Sue），全身骨骼保存完整度高達90%，又是目前所發現最大的暴龍個體之一，可謂最著名的暴龍標本。
暴龍的食性、步行方式等生活史，也成為全世界爭相研究的主題。其中，矮暴龍是否與暴龍同種？科學家們也爭論許久。
是暴龍小時候？ 還是別種小型的暴龍類？
1946年，古生物學家吉爾摩（Charles Gilmore）發表一件小型暴龍科頭骨（標本號：CMNH 7541），最初命名為蘭斯蛇髮女怪龍（Gorgosaurus lancensis）。幾年之後，巴克（Robert Bakker）等人根據頭骨的縫合線的癒合程度，認為這件暴龍科標本已成年，並將它屬名改為矮暴龍（Nanotyrannus），意為小型暴龍。
然而，有些科學家並不認為矮暴龍是獨立物種，古生物學家卡爾（Thomas Carr）及柯里（Philip Currie）都曾在文獻中提及，CMNH 7541頭骨上還保有骨骼顆粒，證實他還未成年。同時也提及了多項與暴龍相同的特徵，因此他們認為矮暴龍並非有效分類，CMNH 7541應屬於暴龍的未成年個體。
後來，關鍵性的標本證據浮出水面——決鬥恐龍（Dueling Dinosaurs）。決鬥恐龍由一件三角龍及一件小型暴龍類組成，緊緊依偎一起被埋藏。目前主要有三種假說來解釋可能性：兩者死於打鬥，一起被掩埋、肉食恐龍將另一隻恐龍當晚餐享用時一起被掩埋、兩隻恐龍死於大型災難後被沖在一起掩埋。
兩件恐龍骨骼保存狀非常完整，是一件非常具有研究價值的標本，也是矮暴龍定位的關鍵證據。
2025年，恐龍學家贊諾（Lindsay Zanno）和納波利（James Napoli）從頭骨形態比較，確認決鬥恐龍小型暴龍類（標本號：NCSM 40000）與暴龍標本CMNH 7541為同種，再透過決鬥恐龍所保留的軀幹，確定兩者皆屬於蘭斯矮暴龍，也證實矮暴龍是有效分類。
決鬥恐龍的前肢提供許多證據，包含上臂（肱骨）和前臂（尺骨）的特殊形態，以及保留的第三指，這些特徵都沒有出現在暴龍（Tyrannosaurus）標本中。
將矮暴龍的手部骨骼與暴龍相比，整體長度超過目前已知最大的暴龍個體之一的蘇（標本號：FMNH PR 2081）。仔細比較指骨長度，決鬥恐龍第一指骨的第一節比暴龍還要長兩倍，爪子也比暴龍長，並且呈現扁平狀，明顯和暴龍不一樣。腳部骨骼中，矮暴龍的蹠骨幾乎與蘇的蹠骨一樣長。
假設矮暴龍真的是幼年暴龍，代表長大之後手反而變短，完全違反了我們現今所認知的生物定律，對吧？
有名的幼年暴龍也是矮暴龍
在矮暴龍正名發表中，有一隻向來被認為是暴龍幼體的標本珍（Jane；標本號：BMRP 2002.4.1），也移籍成為矮暴龍。
珍有許多骨骼形態與蘭斯矮暴龍不同，包含上頜骨、腭骨及眶後骨的差異，因此（Lindsay Zanno）和（James Napoli）將珍命名為矮暴龍新種——忘河矮暴龍（Nanotyrannus lethaeus）。
種小名的由來為希臘神話五大冥河中的遺忘河（Lethe），傳說死去的靈魂需要喝下遺忘河的水，遺忘前世的所有才得以轉世，以茲象徵這隻新生的矮暴龍並非過去研究所記載的蘭斯矮暴龍和幼年暴龍。
除了比較骨骼差異，贊諾和納波利利用骨骼組織切片進一步證實，矮暴龍確實為成年個體，也採用生長模型比較矮暴龍與暴龍的差異。
蘭斯矮暴龍（NCSM 40000）的骨骼切片取自大腿骨（股骨）及小腿骨（脛骨），從骨骼切片中可以看到類似年輪的構造，稱為生長停滯線（Lines of arrested growth），每一條線代表一歲，生長停滯線間的距離在外圈時越離越近，表示已經接近成年，生長速度逐漸趨緩。
而在最外圍可以觀察到多條生長停滯線的堆積，這個構造稱為外部基礎系統（External Fundamental System），代表已達到骨骼成熟階段。蘭斯矮暴龍的骨骼切片能清楚觀察到外部基礎系統，證實蘭斯矮暴龍已經是成年個體。
生長模型則利用骨組織生長線及估算體重，推測物種的生長曲線。結果顯示，矮暴龍個體死亡時約為8至22歲，而暴龍則是29至35歲，蘭斯矮暴龍約在700公斤時達到體成熟，暴龍則是在6,753至8,223公斤時成年，兩者生長曲線明顯有差異。
丹佛自然科學博物館的青少年暴龍
幼年暴龍都被定義成矮暴龍了，我們還有機會了解暴龍的生長史嗎？
答案是有的！ 丹佛自然科學博物館有一件青少年暴龍（Teen Rex），這件標本是三位青少年在2022年時，於北達科塔（North Dakota）所發現的暴龍標本，經過十幾天的挖掘，將化石以石膏包完整包覆運回丹佛自然科學博物館清修，這件標本近期已完成初步清修工作，將交由研究人員探索暴龍的生活史。
不管是青少年暴龍還是矮暴龍，在白堊紀末期，他們都與暴龍生活在同一塊土地，了解他們的生活史，讓我們能更清楚在中生代大滅絕事件（K-Pg boundary）發生以前，恐龍們到底發生了什麼事情。
註解
註1：暴龍可單指一個物種：T. rex（Tyrannosaurus rex），但同時也是類群的名稱，例如暴龍總科（Tyrannosauroidea）及暴龍科（Tyrannosauridae）。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 66
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 24
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 31
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
台積電前副總羅唯仁遭檢調搜索 傳家中查獲大批「先進製程機密資料」
半導體業界近日傳出，前台積電資深副總羅唯仁住居遭檢調搜索調查。檢調單位於11月底搜索其位於台北市及竹北的住居，並查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 5
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 516
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 96
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 19 小時前 ・ 8
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 26
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66