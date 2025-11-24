矯情的「政壇馬景濤」？媒體人要黃國昌別演了：看多了真的很膩

記者李鴻典／台北報導

近日網路上流傳著「政治人物搭高鐵」的對比圖，稱國民黨、民眾黨搭高鐵是在自由座站著，然而民進黨卻是搭乘高鐵商務艙，對此，媒體人詹凌瑀今（24）天撰文寫下《黃國昌廉價的高鐵秀》，她說，拜託，這種低級的表演到底還要演幾次？

小草稱「高鐵藍白自由座站著，民進黨商務艙」，遭陳柏惟打臉。（圖／翻攝自Threads）

詹凌瑀指出，最近那張黃國昌在高鐵車廂罰站滑手機的照片又在瘋傳，一堆不知情的破腦小蔥感動得痛哭流涕，說國昌老師好節儉、好親民。拜託，這種低級的表演到底還要演幾次？

詹凌瑀進一步指出，大家都知道立委有交通費補助，搭商務艙根本就是標配，完全不用自己出錢。他之所以會站著，講白了就是自己沒提前買票，或是為了趕早一班車去作秀，結果自由座客滿沒位子坐而已。前立委陳柏惟都出來打臉了，把自己的沒效率包裝的美輪美奐，臉皮到底有多厚？

說他省錢更是天大的笑話。黃國昌哪裡省？他根本就是最會花錢的敗家子。詹凌瑀直言，柯文哲以前雖然摳門，但至少幫民眾黨庫存了不少糧草。結果黃國昌一上位，掌握實權後，這些積蓄幾乎快被他揮霍光了。

詹凌瑀提到，根據《鏡週刊》報導，他花了好幾千萬養狗仔、搞網軍，這種大錢灑得毫不手軟，為了鬥爭不惜血本，現在卻要在幾百塊的高鐵票上裝可憐？更別提他老婆是建商公主，家財萬貫。一個身家驚人的建商女婿，好意思在這邊裝窮、演平民？

這就像是一個全身名牌的富二代，故意去吃路邊攤還發照說自己好辛苦一樣噁心。詹凌瑀說，黃國昌，別演了，你雖然號稱「政壇馬景濤」，但這種小手段看多了真的很膩。這麼矯情的行徑，不要以為民眾看不懂你在玩什麼把戲。

