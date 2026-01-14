矯情？水太深？青海工程評標 爆4專家「餓暈」了拒評

青海省數據局發布通報稱，日前在開展跨省遠程項目評標過程中，四名評標專家因送餐員延時「餓暈」，出現身體不適，無法履行評標職責，並拒絕繼續評標。最後，項目招標人重新補充抽取評標專家後完成評標。有網友質疑，四名專家同時身體不適過於蹊蹺，甚至有人懷疑是專家發現標有問題，不想擔責。

綜合中國新聞周刊、極目新聞報導，通報稱，1月4日，青海省公共資源交易開標評標中心在開展跨省遠程項目評標過程中，隨機抽取的四名評標專家因外送員送錯地方，導致送餐延時至下午2點多送達。四人出現低血糖、頭暈，無法繼續並拒絕工作，最後送醫救治。

這一件事看似偶發，過程卻充滿巧合與戲劇性。四名隨機抽取的專家，同時身體不適，無法繼續工作，一致要求呼叫120、拒絕評標。如此「步調一致」令人質疑，是真因身體突發狀況集體「掉鏈子」，還是另有隱情，讓這些專家不約而同打了「退堂鼓」？

對此，該局一名王姓處長做出解釋。他稱，此次評標的項目是甘肅省一個工程建設項目，形式為遠程異地評標。這次評標一共設置七名專家評委，甘肅地區是主場，有三名專家評委，青海地區是副場，從專家庫中隨機抽取了四名專家。四人中，3人是60後，1人是70後。

4人上午10點半到達投標場地，11點50分左右，工作人員讓招投標代理機構給專家訂午餐，但是外賣員把青海省數據局誤當成西寧市數據局，以至於午餐到下午2點20分才送達。但午飯後，四人感到身體不適，無法繼續評審，最後撥打120送醫救治。

據悉，按照評標規則，專家一旦離開評標場地就不能再進場，因此四名專家離開後，現場補充更換評標專家繼續完成工作。

針對此事，有評論文章稱，招標人重新抽取專家，既浪費公共資源交易的行政成本，也可能影響項目推進效率；更深層的不良後果在於，這種集體「撤離」的行為嚴重損害了評標專家群體的公信力與職業形象。

另有工作人士澄清，「那天吃飯時間其實晚了不到半小時」。還有不少網友質疑「這些專家是不是太矯情了」、「這背後有可能是幾位專家發現一些問題，找理由退場以規避責任」、「感覺沒這麼簡單，裡面大機率有故事，但沒有揭露」、「水太深，愈描愈黑」。

