矯正署啟動春節守護專案！ 三政策強化全國矯正機關業務

林憲銘勉勵同仁。（圖／翻攝畫面）

今年農曆春節假期長達9天，矯正守護國人的工作決不打烊，鑑於全國51所矯正機關須不分晝夜、24小時嚴密戒護超過6萬名收容人，為確保收容狀況安全穩定，法務部督責矯正署指派高階主管在春假前分別趕赴各地監所，要求應以三大面向強化矯正業務。

首先為提升危機意識，確實控管戒護風險與收容人動態，防範事故發生。其次為妥善編排勤務，重點業務落實檢查與覆核機制，並控留適當機動人力，隨時因應各類狀況。第三為，加強資源整備，確保安全及基礎設施(備)正常運作，收容人伙食供應、教化安排與醫療處遇量能充足。

林憲銘署長昨(27)日下午率先前往基隆監獄與基隆看守所，召集機關首長黃正勇典獄長、溫瑞祥所長及所屬科室主管共同交流座談，氣氛熱絡，林憲銘提示業務重點後，進入兩所機關戒護區巡視，慰勉第一線辛勞執勤的同仁們，並在勤務指揮中心致贈值勤人員象徵「平安」寓意的水果禮盒。

林憲銘表示，矯正人員肩負國家刑罰執行的任務，亦承擔協助收容人教化復歸的使命，成為社會安全最溫暖的一道防線，期勉與同仁們攜手同心「守護公平正義，落實矯正復歸」!最後，特別感謝春節期間，矯正同仁犧牲與家人團聚的時光，堅守崗位、維護機關的安全與囚情穩定，並祝福所有同仁－駿馬迎新春、平安福滿門。

