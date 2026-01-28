矯正署啟動春節守護專案 署長首站赴基隆視導

（中央社記者劉世怡台北28日電）矯正署今天表示，啟動春節守護專案，署長林憲銘昨天前往基隆看守所與基隆監獄，慰問值勤人員，也致贈象徵「平安」寓意的水果禮盒，提醒強化風險控管，全力守護社會安全。

根據法務部矯正署新聞稿，農曆春節將至，假期長達9天，矯正機關守護社會安全的工作不因假期而停歇。矯正署啟動「春節守護專案」，指派高階主管於春節前分赴各地矯正機關視導，要求從提升危機意識、妥善編排勤務及加強資源整備等3大面向，全面強化戒護與安全管理。

矯正署指出，全國51所矯正機關須全天候戒護超過6萬名收容人，春節期間更須嚴密掌握收容動態，防範突發事故發生。

矯正署表示，要求各機關確實控管戒護風險，落實重點業務檢查與覆核機制，並保留適當機動人力，以隨時應變各類狀況；同時也要確保各項安全設施、伙食供應、教化活動及醫療量能運作無虞。

矯正署長林憲銘昨天下午率先前往基隆監獄及基隆看守所視導，並與典獄長黃正勇、所長溫瑞祥及所屬科室主管進行座談交流，了解春節勤務整備情形。林憲銘實地巡視戒護區，慰勉第一線執勤人員辛勞，並致贈象徵「平安」的蘋果禮盒。

林憲銘表示，矯正人員除肩負刑罰執行任務，也承擔協助收容人教化復歸的責任，是維護社會安全的重要力量。特別感謝矯正人員於春節期間犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位，確保機關安全與囚情穩定。（編輯：張雅淨）1150128