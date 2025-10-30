矯正署邀請財經人士進行人權演講 陳建宏：幫一個受刑人也救了一個家庭

財經界人士陳建宏建議國家提供監所充裕資源。（圖／當事人提供）

法務部矯正署為強化所屬公職人員對人權保障等議題的認識，今(30)日邀請富邦人壽獨立董事陳建宏到署演說，陳建宏鼓勵每位公職人員秉持正向思維，改變一個受刑人，也等於拯救他的家庭，而更生人回歸社會，洗心不再犯罪後，國家不用再承擔犯罪行為的鉅額成本，便能把有限預算投入更重要的建設與社福，談人權不僅僅是理論，更需要以容易理解的方式去實踐。

陳建宏認為，獄政管理與監所人權，因受刑人在社會觀感上比較不討喜，相較於其他議題，較為缺乏友善地關注，在爭取資源與人員充實上，阻力也較大，只是受刑人若無法在服刑期間獲得有效的矯正，服刑期滿又繼續犯罪，等同國家人民徒耗時間與預算，卻換得一個沒有減少罪犯的結果，情何以堪？若從降低再犯率、減少社會防治犯罪成本等角度思考，獄政是一項不容忽視的重要課題。

陳建宏提到，監所管理人與受刑人之間，某種程度類似教師與學生的關係，唯有老師在身心靈上健康、具備相關的法律知識、人權認知，且對於學生的個性、特質等，有基本的理解與認識，並輔以專業所學，因材施教，師生彼此才能信任，並能有效地溝通，在教導與管理上才會事半功倍，受刑人才更有可能發自內心地調整心態，重新了解法秩序的重要性，並對社會規範有更高的信服度，

陳建宏提醒，不同受刑人可能潛藏著自閉、過動、憂鬱等特質，建議管理者可察覺不同族群的光譜訊息，並以其所能理解的技巧互動，定能獲得迴響及共鳴，減少不必要的誤解與衝突，可有效舒緩管理者的壓力與負荷。

他強調監所管理是極具挑戰的工作，國家有義務給予更充裕的資源提升軟硬體，並吸引優秀管理人才長期投入、傳承經驗，更是社會安全網不可或缺的一環，非常需要各界的重視努力！

