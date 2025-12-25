矯正署長平安夜訪「天下第一所」 送福袋慰勉同仁

（中央社記者劉世怡台北25日電）矯正署長林憲銘昨晚平安夜赴台北看守所及台北女子看守所，慰勉執勤人員並送上平安福袋，感謝他們全年無休守護社會安全。林憲銘表示，將持續強化監所安全設備，爭取矯正人員待遇調整。

矯正署指出，矯正機關是我國刑事司法體系中相當重要的一環，負責刑罰執行與教化矯正工作。由於工作性質特殊，許多矯正人員必須犧牲與家人團聚的時間，不論平日或假日、全年無休地守護社會安全。林憲銘因此選在平安夜晚間，親自前往台北看守所及台北女子看守所，向執勤同仁表達感謝。

廣告 廣告

官員說，這兩所機關主要收容大台北地區的刑事被告、短期受刑人以及民事管收對象，當晚戒護人數超過4000人。人員不僅要承受高度戒護壓力，還需配合法院、檢察、調查與警政機關辦理提訊、出庭及還押等勤務；再加上每日平均超過200名收容人新收或期滿出監，業務量堪稱全台監所之最，工作挑戰相當大。

林憲銘特別準備平安福袋，致贈每一位當晚執勤人員，感謝他們在寒冬中堅守崗位。林憲銘也分別進入兩所的戒護勤務指揮中心，透過值班主管轉贈福袋，同時關心人員的執勤狀況，讓矯正大家庭在歲末年終多了一份溫暖。

林憲銘強調，法務部與矯正署會成為矯正人員最堅實的後盾，未來將持續強化監所安全設備，並爭取專業加給與待遇的合理調整，近期逐步凝聚對戒護職稱的共識，推動更多提振士氣的措施。呼籲社會各界，給予這群默默守護社會安全的矯正人員更多支持與肯定。（編輯：林恕暉）1141225