矯正署長平安夜關懷「天下第一所」囚情 林憲銘赴臺北看守所及臺北女子看守所

矯正署長林憲銘平安夜慰問「天下第一所」臺北看守所及臺北女子看守所。（圖／矯正署提供）

矯正署長林憲銘昨天(24)平安夜前往號稱「天下第一所」的臺北看守所及臺北女子看守所慰勉執勤人員，並特別送給每人一份平安福袋，關懷寒冬中堅守崗位的矯正人員，林憲銘強調法務部與矯正署會全力做最堅實的後盾，持續提升監所安全設備，並爭取增支專業加給(待遇)合理調升。

「天下第一所」臺北看守所及臺北女子看守所收容大台北地區刑事被告、短刑期受刑人與受民事管收人，昨晚戒護超過4,000名收容人，矯正人員面臨高度戒護壓力與危險，須配合法院與檢察、調查及警政機關辦理提訊、出庭、還押等勤務，加上執行新收入(監)所與服刑(處分)完畢出(監)所人數，每日平均逾200名收容人進出機關，各項矯正業務深具挑戰，可謂全台監所之冠！

臺北看守所及臺北女子看守所戒護超過4,000名收容人，矯正署長林憲銘平安夜關懷寒冬中堅守崗位的矯正人員。（圖／矯正署提供）

林憲銘表示將逐步凝聚同仁對戒護職稱共識，未來努力推動相關提振士氣方案，強化矯正職場權益！呼籲各界一起給予這群用心守護社會安全網的英雄們－「矯正人員」更多支持與肯定！

