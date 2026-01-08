一石三鳥！WSJ揭川普擬部分管控委國石油公司 壓低油價至每桶50美元

2015年4月16日，委內瑞拉油田工人在鑽井平台上手持印有委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）標誌的旗幟。路透社資料照片



美國總統川普宣布委內瑞拉將向美國「移交」3000萬至5000萬桶石油後，美國媒體週三（1/7）透露，川普與他的顧問正在籌備一項全面計畫，旨在未來數年內主導委國石油產業。川普已向幕僚表示，相信此舉有助於將油價壓低至每桶50美元的水準。

《華爾街日報》引述知情人士透露，政府目前正在研議的計劃，設想由美國對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）進行部分管控，擬透過協議收購並銷售該公司大部分的產油，透過與雪佛龍（Chevron）等能源巨頭的過去及現有合資企業進行操作等。

兩名高層官員指出，川普（Donald Trump）多次提及將油價壓低至每桶50美元的目標，這是他偏好的價格水準。

如果計劃成功，加上美國本土及其他由美國企業掌控的國家儲備，此舉將使美國實質掌控西半球的多數石油儲備，還可達成美國政府兩大核心目標，不僅將俄羅斯與中國的勢力踢出委內瑞拉，更為國內消費者壓低能源價格。

然而，報導指出，目前油價已處於低位，美國基準油價週三徘徊在每桶56美元左右，川普也很難說服美國油氣生產商增加產量，以達成其政治目標。許多公司認為，油價每桶50美元是盈虧平衡點，若價格持續低迷，將會重創美國頁岩產業。

委內瑞拉國營石油公司並未回應評論請求，但透過社群媒體發聲明證實，美方與委國石油公司正在就石油銷售量進行基於商業交易的協商。

美軍上週末對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並抓走總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，川普6日發文稱，委國將向美國「移交」3000萬至5000萬桶石油，並將以市價出售。美國財經媒體CNBC以7日的油價試算稱，若達成，這筆交易的總價值將超過20億美元。

美國能源部長萊特（Chris Wright）同日在一場能源活動上表示，美國「將銷售委內瑞拉的原油，首先是這些積壓的庫存原油，接著在可預見的未來，我們將『無限期』地繼續銷售委內瑞拉生產的原油」，並暗示將取消對委國石油部門的制裁，以促石油出口。

