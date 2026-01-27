石二鍋出包！豬肉貢丸「含雞」 大翔鐵板燒牛肉片摻「豬肉」

台北市衛生局抽查市售肉加工品，發現2產品不符合規定。北市府提供



年節將近，家家戶戶也開始準備年菜與過年食材。不過，北市府針對肉品抽查，發現2件不符規定。其中，連鎖火鍋石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」標示豬肉卻檢出雞成分；另外，連鎖的大翔鐵板燒的特製牛肉片標示牛肉，卻檢出豬成分。兩項商品廠商來自外縣市，已移請當地衛生局辦理，最高可處400萬元罰鍰。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，針對市售肉加工品進行動物性成分鑑別，2025年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗市售肉加工產品，檢驗動物性成分共計29件，檢驗結果2件不合格，不合格率6.9％。

石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」，產品標示為豬肉，卻檢出雞成分陽性，不符合規定，來源廠商為嘉楠食品工業股份有限公司，去年（2025）12月9日已移請嘉義縣衛生局辦理。

另外，位於中山區長安東路的「大翔鐵板燒」，所販售的「特製牛肉片」產品標示為牛肉，卻檢出豬成分陽性，不符合規定，來源廠商為樹森開發股份有限公司，去年（2025）12月9日已移請基隆市衛生局辦理。

林冠蓁提醒，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。若包裝標示有不實、誇張或易生誤解之情形及食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告，可依違反食品安全衛生管理法第45條規定，處新台幣4萬至400萬元。

