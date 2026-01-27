石二鍋出包！貢丸標示豬肉卻含雞 大翔鐵板燒牛肉變「牛豬混」
記者蔣季容／台北報導
台北市衛生局針對市售肉加工品進行動物性成分鑑別，共發現2件產品不符合規定，其中石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」標示豬肉卻檢出雞成分；另外，大翔鐵板燒的特製牛肉片標示牛肉，卻檢出豬成分，由於來源廠商均屬外縣市，北市衛生局已移請當地衛生局辦理，如有標示不實，可依違反食品安全衛生管理法第45條規定，處新台幣4萬至400萬元。
食品藥物管理科長林冠蓁表示，北市衛生局針對市售肉加工品進行動物性成分鑑別，2025年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗市售肉加工產品，檢驗動物性成分共計29件，檢驗結果2件不合格，不合格率6.9%。
其中，石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」，產品標示為豬肉，卻檢出雞成分陽性，不符合規定，來源廠商為嘉楠食品工業股份有限公司，去年（2025）12月9日已移請嘉義縣衛生局辦理。
另外，位於中山區長安東路的「大翔鐵板燒」，所販售的「特製牛肉片」產品標示為牛肉，卻檢出豬成分陽性，不符合規定，來源廠商為樹森開發股份有限公司，去年（2025）12月9日已移請基隆市衛生局辦理。
林冠蓁提醒，依據食品安全衛生管理法第22條規定，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。
另外，依食品安全衛生管理法第28條規定，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形及食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告，如有其他經中央主管機關公告之事項，亦須標示於產品外包裝，如有標示不實，可依違反食品安全衛生管理法第45條規定，處新台幣4萬至400萬元。
