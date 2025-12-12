石二鍋豆腐少了經典LOGO 網友幽默回：靈魂在你的衣服上！

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

一到冬天，許多人會到火鍋店享用熱騰騰的火鍋，而石二鍋較平價且分店多，因此擁有許多忠實顧客。近日，一名網友在社群平台上發文表示，日前前往石二鍋用餐時發現，會印在百頁魚豆腐上的「石二鍋」字樣不見了，讓他遺憾直呼：「沒靈魂了」。不過這是石二鍋最新推出的歲末感謝祭活動，並不是瑕疵品，而貼文也吸引將近4萬人按讚，引發網友熱議。

一到冬天，許多人會到火鍋店享用熱騰騰的火鍋，而石二鍋較平價且分店多，因此擁有許多忠實。（圖／石二鍋 FB）

一名網友在Threads上發布一段影片，只見石二鍋附上的各種火鍋料、青菜都與往常相同，只不過當原PO翻到百頁魚豆腐時發現，原本豆腐上會有的「石二鍋」3個字不見了，讓她直呼：「沒靈魂了」。還有網友特地在留言區解釋，石二鍋的百頁魚豆腐近期因歲末感謝活動邀請在豆腐上寫下真摯心意參加抽獎，因此才推出空白版。

不過留言區也有網友幽默回覆：「傻孩子，石二鍋的靈魂在你的衣服上」、「靈魂是附在身上的火鍋味」、「沒關係 你吃完大家也會知道你吃石二鍋」、「等你走出店門就是一個行走的石二鍋」，笑翻大批網友。

