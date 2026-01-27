石二鍋貢丸含雞真相曝！嘉縣衛生局：生產線未清乾淨、無違法

石二鍋台北安居店芋香貢丸檢出雞成份陽性，不符合規定。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

台北市衛生局針對市售肉加工品做動物性成分鑑別，去年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗，檢驗29件，其中石二鍋台北安居店芋香貢丸被驗出含雞肉成分，供貨業者來自嘉義縣，經嘉義縣衛生局前往了解，研判是生產線未清理乾淨，導致不同肉類摻雜，已要求業者改善。

衛生局表示，該案12月初就接到台北市衛生局轉報，派員到場了解，業者表示他們是同一條生產線作業，供貨給石二鍋的芋香貢丸是在雞肉丸後製作，可能是未清理乾淨，出現成分摻雜，衛生局人員當場要求業者要做好清理動作。

衛生局表示，該案在法規上沒有違法，並非不當摻雜，已輔導業者改善，另去年12月15日已將辦理情形回文給台北市衛生局。

