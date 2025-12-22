一石二鳥？！控委內瑞拉規避石油制裁 美海岸警衛隊閃電扣押運往中國油輪

美國海岸警衛隊證實20日清晨執行「閃電打擊」行動，成功扣押巴拿馬籍油輪「Centuries」。 圖：翻攝「X」@DHSgov

[Newtalk新聞] 美國海岸警衛隊（USCG）於20日清晨，在戰爭部（Dept of War）協助下，執行「閃電打擊」行動，成功扣押一艘名為「Centuries」的巴拿馬籍油輪。該輪涉嫌運載約180萬桶受美國制裁的委內瑞拉石油，目的地為中國煉油廠。此舉展現美國強化海上執法，阻斷委內瑞拉馬杜羅政權透過「影子船隊」資助毒品恐怖主義的鐵腕決心。

行動發生在委內瑞拉海岸附近加勒比海域，美方發布照片顯示直升機載運特種部隊登船，迅速控制船隻。國土安全部（DHS）表示，這是回應總統川普12月16日宣布的石油封鎖令，旨在截斷非法石油貿易，支持區域穩定。Centuries雖未列入財政部公開制裁名單，但其貨物來自委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），被指為偽旗船隻，規避國際監管。

廣告 廣告

這已是美國本月第二起類似行動。12月10日，美方先扣押「Skipper」號油輪，沒收價值約4000萬美元石油。官員透露，目前正追蹤第三艘可疑船隻，強調「我們會找到你，並阻止你」。批評者則質疑此舉近似「國家海盜」，可能違反聯合國海洋法公約（UNCLOS），並加劇美中貿易緊張。

背景顯示，委內瑞拉石油主要輸出中國，透過假船籍與轉運規避美方制裁，資助馬杜羅政權對抗國內反對勢力。美國官員稱，此類行動非侵略，而是維護合法商務與全球能源市場。事件凸顯美方對拉美地區的戰略布局，預料將引發國際外交波瀾。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯建銘揭大罷免內幕：由我發起！每周向賴清德報告、與曹興誠「各幹各的」

楊宏基觀點》不適用於與中國的衝突！《美國的無人機妄想》：火力才是勝負關鍵