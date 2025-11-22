石亦珍推廣敬神摺紙 打造宗教紙藝文創元年推向國際
〔記者王姝琇／台南報導〕2025菁英盃宗教文創紙藝競賽將於30日在富信飯店盛大登場，台灣國際文創協會副理事長石亦珍表示，今年是很重要的「宗教紙藝文創」元年，也是主辦賽事最大意義，屆時將有來自全國170位紙藝老師同台競技。
石亦珍研究宗教紙藝文創25年，期間創作獲獎連連，近年致力於推廣紙藝教學，過去她曾應邀到馬來西亞沙巴雷藏寺傳承紙藝，去年她帶領旗下紙藝師參與國際菁英競賽紙藝文創競賽，大獲全勝，成功將台灣宮廟「敬神摺紙」帶向國際舞台。
石亦珍也是普濟殿觀音佛祖的信徒，更是觀音佛祖指定的紙藝師。近年來普濟殿參贊的西羅殿與馬公廟主普醮壇上的大、小作品，包括孔雀開屏、寶塔、最大的普濟號和慈蓮號等，都是由她帶領旗下紙藝師共同完成，襄贊普度光彩。今年普濟殿王船醮上的紙藝作品，更是將信仰化為形體，為萬靈祈安。整個醮壇因宗教紙藝和供品的結合而金碧輝煌、蓬蓽生輝。
此次菁英盃宗教文創紙藝競賽項目分為法器、紙藝蛋糕、龍船、鳳凰、孔雀、創意蓮花、一桶金、財寶箱、神轎、紙藝花等組別，會場將有超過170件以上的紙藝作品同場競演，琳琅滿目、各顯神通，歡迎喜愛宗教紙藝的民眾前來共襄盛舉。
她說，此次催生菁英盃宗教文創紙藝競賽，選在「眾神之都」的台南首辦，意義重大，「敬神摺紙」從紙雕到紙藝文創、再到今年重新定位為「宗教紙藝文創」元年，要讓過去被視為雕蟲小技的摺紙技術，盡情揮灑創意成為千變萬化的紙藝。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
尋找中獎人！7-8月千萬發票2張未領 消費地點看這裡
10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」
其他人也在看
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 19 小時前
「地制法」修正蘇巧慧批因人設事 李四川笑回修正不是壞事
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，放寬直轄市副市長人數限制，被外界稱為「李四川條款」，將代表綠營參選新北市長的立委蘇巧慧，今天（22）批評，這是因人設事、因地設事，不是好的做法。台北市長副市長李中廣新聞網 ・ 9 小時前
臺北就是棒》和平使者打線火燙 狂轟猛炸登上第三
11/16於中正橋B球場舉行U15小聯盟組的三場賽事，由介壽國中、雪山熊、和平使者以及HEAT展開大戰。首場賽事雪山熊遭裁定落敗，由介壽國中以7比0勝出。第二戰和平使者火力全開以11比1力退介壽國中。到了第三戰和平火力依舊兇猛，再以10比6擊退HEAT，奪下今日的兩勝。而結束本周賽程後，拿下連勝的和平使者衝上第三名的位置，HEAT緊追在後第四名，介壽國中則是在第七名。至於再吞下一敗的雪山熊，則居爐主的位置。TSNA ・ 13 小時前
把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年自由時報 ・ 11 小時前
挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。中天新聞網 ・ 10 小時前
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
馬克宏讚「台灣因應假訊息經驗」 外交部盼分享經驗
法國總統馬克宏日前在其國內巡迴講座中，稱許台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，值得法國學習。對此，外交部回應，願與法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗，共同維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。中天新聞網 ・ 10 小時前
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
教育部修正校事會議 國教盟支持並提4項配套建議
教育部昨日預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「公立國民中小學教師考核辦法」修正草案，國教行動聯盟（國教盟）今（22）日發聲明，理事長王瀚陽表示，國教盟高度肯定教育部修法版本，但認為應再補上「受理分流外移教育局處」、「單一事實審認不重啟調查」、「外部委員常態化與人才庫」、「法定時限自由時報 ・ 14 小時前
天天罵自家人 沈志霖批國民黨：天天嚇自己
面對沈伯洋遭中國惡意打壓與通緝一事。沈志霖批藍：天天嚇自己短新聞SHOTNEWS ・ 10 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 10 小時前
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況EBC東森新聞 ・ 11 小時前
「高齡換照」代言人沈文程快閃象山公園 自曝明年5月搶先換駕照
明年5月起，70歲以上高齡駕駛要換駕照，資深藝人沈文程擔當公路局「高齡換照」代言人。公路局今天（22日）上午在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，代言人沈文程現身向民眾宣導。公路局表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將在2026年5月正式實施，自由時報 ・ 10 小時前
TPBL》沒有退路的一年只能放手一搏 曾柏喻轉型見成效想拚助攻王
28歲新竹攻城獅後衛曾柏喻上季陷入低潮，出賽時間有限，本季轉型控球後衛開季表現不俗，他指出，休賽季經過沈澱與反省，希望在合約年放手一搏。曾柏喻2023-24球季一舉拿下年度第六人與年度進步獎，隨後獲得攻城獅3年續約，不過上季僅出賽19場，平均上場時間12分18秒，攻下3.2分，他坦言，上季碰上傷勢困自由時報 ・ 10 小時前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導國際獅子會今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。民進黨籍新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。民視 ・ 10 小時前
嘉市北港路徵收案 10/31重啟公展為期30天
延宕逾17年的「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」，今年4月獲內政部都市計畫委員會支持，決議採「個案變更」程序方式續審；市府都市發展處今天表示，本案重新辦理公開展覽期間為10月31日起至11月29日為期30天，並安排3場說明會，希望凝聚共識，為後續爭取嘉義縣市聯席都委會及內政部都委會審議支持奠定基礎，自由時報 ・ 10 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
勞動部推出外送員權益保障草案，外送員接的訂單換算後，每小時薪資不得低於245元，外送員說現在一小時送的訂單，大約200元左右，法案如果通過，多出的成本恐怕由消費者跟店家吸收，價格拉高需求減少，預估5萬名外送員失去工作，不過全國外送產業工會表示，不用過度擔心！ #外送員#權益保障草案#運費東森新聞影音 ・ 11 小時前
台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工
台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38自由時報 ・ 9 小時前
乘客台鐵上偷抽菸！列車長霸氣廣播「當人別當畜牲」被讚爆
（記者洪承恩／綜合報導）台鐵昨晚一班南下列車上，有旅客疑似在車廂內偷抽菸，引發列車長罕見用超直白語氣廣播制止， […]引新聞 ・ 10 小時前
郵局24日開放領普發一萬 首週有分流、動線管控
（中央社記者黃巧雯台北22日電）普發現金一萬元上路後，11月24日將開放郵局臨櫃領現，中華郵政表示，首週除依臨櫃人身分證末碼單、雙號實施分流機制外，另規劃動線管控、加派引導人力及彈性櫃檯調整等機制。中央社 ・ 11 小時前