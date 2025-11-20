石亦珍敬神紙藝 提升藝術境界

台南市宗教文創紙藝老師石亦珍將敬神摺紙提升到藝術層次。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

全世界只要有華人的地方就有「敬神紙藝」，台南市昇泰金紙藝品商行老闆娘石亦珍把宗教紙類提升到藝術境界，她的作品曾登刊於民聖出版社的「敬神摺紙」第八期和第十期；還曾應邀到馬來西亞沙巴雷藏寺傳承紙藝，二十餘年來已得獎無數，近幾年一直在全台各地推廣教學，十一月三十日將在台南主辦「二０二五菁英盃宗教文創紙藝競賽」，這是台南市首度舉辦的大型宗教紙藝競賽，石亦珍要讓創新宗教紙藝，讓全世界都看得見。

石亦珍是新北土城人，因緣際會來到台南擔任服裝專櫃櫃姐，並認識任於衛福部的另一半粱鎬言，結婚後一直定居台南，兩人皆祀神虔誠，她還是普濟殿觀音佛祖的信徒，還一直是觀音佛祖指定的紙藝老師。近幾年普濟殿參贊的西羅殿和馬公廟主普醮壇大小作品，包括孔雀開屏、寶塔、最大的普濟號和慈蓮號等，都由她帶領老師一起完成，襄贊普度光彩。

石亦珍最大型的作品-王船系列。（記者陳俊文攝）

今年普濟殿王船醮，更由石亦珍領導的紙藝師們變化出許多令人嘆為觀止的紙藝作品，將信仰化為形體，讓無形的祝福，化作有形的守護，為島嶼祈福、為萬靈祈安。整個醮壇因宗教紙藝和供品的結合而金碧輝煌、蓬畢生輝。

石亦珍的作品小到蓮花，大到長十二尺、需用三噸半卡車配送的王船，都是歷年來不斷進化的結果。