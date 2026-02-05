石化大廠傳大規模裁員！勞工局證實：產線停工逾2月

長春集團旗下信昌化工林園廠傳出大量人力縮減。（圖／翻攝自Google Map）





受景氣低迷影響，長春集團旗下子公司「信昌化工」林園廠近期傳出大規模裁員消息。高雄市議員邱于軒指出，不只信昌化工面臨幾乎全面裁撤的危機，目前僅剩約5、60人，當地多家化工廠也陸續傳出約談員工、要求優退或優離的情形，引發基層勞工高度不安。

據了解，信昌化工總公司高層已於今年初南下林園廠，與員工面對面說明營運困境，並提出包含「留任、轉調、優退、優離」等多項方案供員工選擇。勞工局表示，截至昨日為止，尚未收到該廠員工申請勞資爭議調解。

對此，高雄市勞工局證實，早在去年底便掌握信昌林園廠產線已停工超過兩個月的情況。為保障勞工權益，局處人員已於去年12月31日主動入廠訪談管理層，並嚴正要求資方在進行營運調整時，必須優先考量員工權益並遵守相關法令。

針對近期石化業頻傳的人力動盪，勞工局強調將採取主動措施，近期會派員前往信昌林園廠及相關事業單位進行勞動檢查。若發現有違法損害勞工權益之情事，將依法裁罰並糾正。同時，勞檢處也同步針對停工期間的廠區設備與管路安全進行加強檢視，以確保場域安全無虞。

