石化寒冬已過？ 台塑四寶「突然大噴發」 專家曝3大關鍵





昨（26）日台塑四寶的股價突然之間大噴發，台塑、台化、台塑化全都強勢漲停板。而今（27）日台塑及台化股價續揚，分別來到51元及40.55元，漲幅4.5%、4.1%。關於近期台塑四寶的漲勢，分析師林信富在臉書粉專分享，主因為中國「反內捲」政策、產品報價回升、地緣政治溢價回升等原因，石化產業過去一段時間殺價競爭的狀況可望改善，供給面往好的方向發展，產業最壞的狀況應該已經過去。

林信富以基本面做說明，首先是中國「反內捲」政策預期（關鍵主因），中國官方近期積極推動石化產業「反內捲」與供給側改革，目標遏制企業惡性低價競爭。法人指出，若該政策落實，預計將淘汰超過30%的老舊煉油產能，以及約 14% 的烯烴與純苯產能。市場預期供需平衡改善，將帶動長期低迷的塑化產品報價回升。

林信富提到，第二個是相關產品報價谷底回升，中國官方將取消出口補貼政策(中國財政部與稅務總局公告，自2026年4月1日起，取消包含PVC（聚氯乙烯）在內的多項塑化、化工及太陽能產品的增值稅出口退稅→原本稅率約9%~13%），其中PVC價格開始出現谷底回升，PTA與PX價差也擴大，塑化產品大陸長期低價搶市的情況將有所改善。

林信富指出，最後是地緣政治溢價回升，美國總統川普（Donald Trump）近期針對伊朗的「艦隊（Armada）威脅」及關稅制裁言論，重新引發市場對中東石油供應中斷的擔憂，支撐了塑化原材料的價格成本。

林信富表示，在大陸官方取消出口補貼政策，並進行淘汰落後產能的措施下，石化產業過去一段時間殺價競爭的狀況可望改善、供給面往好的方向發展，產業最壞的狀況應該已經過去。但他認為，石化產品的終端需求與民生消費息息相關，包含房地產、紡織等民生物資，「民生需求能夠更進一步恢復，才是推動石化景氣重回成長軌道的下一個重要關鍵。」

