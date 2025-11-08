石化撐出59億！台塑Q3踩煞車轉加速 南亞、台化獲利翻正

財經中心／師瑞德報導

台塑企業第36屆運動大會今（8）日在明志科大開幕，集團同時公布最新營運與轉型成效。數據顯示，受大陸內需疲弱、產能外溢與關稅不確定性等外部逆風影響，2025年前三季四家公司中，台塑、南亞與台化仍見虧損，唯台塑石化獲利維持。不過在差別化產品放量、成本優化與市場分散策略帶動下，南亞、台化與台塑石化第三季已轉盈，營運動能露出回升跡象。總裁吳嘉昭於開幕致詞強調，集團將以「加速轉型、強化經營」為主軸，持續深化產品、事業、低碳、能源與數位五大轉型，落實「革新銳變、致力卓越」。

前三季壓力仍在，Q3見轉盈訊號

依集團提供的合併數據，2024年台塑、南亞、台化分別獲利（或虧損）為-25.22億元、38.81億元、5.56億元；2025年前三季則轉為-72.93億元、-4.10億元與-57.86億元，顯示外部環境衝擊仍深。但台塑石化在油價與裂解差支撐下，2024年獲利67.20億元，2025年前三季仍有59.12億元、利潤率約1.2%。管理階層指出，第三季起南亞、台化與台塑石化已陸續轉盈，顯示調整奏效，後續將觀察旺季需求與成本曲線變化。

差別化產品佔比2025年拚52.8%

台塑企業近年持續推動產品升級與高值化。統計2024年，台塑、南亞、台化差別化產品銷量佔比分別為54.0%、51.2%、46.5%，合計50.6%；集團預估2025年合計佔比可進一步提升至52.8%，對應增益約3.2億元，其中台塑、南亞、台化分別貢獻約1.11億元、1.46億元與0.63億元。管理層表示，將以新材料、新應用與客製化解決方案拉高毛利結構，同步以供應鏈分散與成本工程降低景氣循環衝擊。

107件轉型專案。年效益上看381億元

轉型投資面，四家公司已規劃並推動107件專案，涵蓋產品升級（21件）、新產品（33件）、新事業（17件）、低碳（21件）與能源轉型（12件），預估至2030年可帶來年效益3,818.8百萬元（約381億元），其中新產品與新事業合計占比達71%（約272.9億元），顯示成長主力將來自新動能而非僅成本節流。目前已有15件完成，年化效益約10.9億元，後續將視市場與技術成熟度加速擴散。

AI六年半落地2,037件，年效益約77億元

自2018年全面導入AI以來，台塑企業累計完成2,037件AI專案、投資約312.9百萬元（約31億元），每年效益約773.7百萬元（約77億元），並帶來約906千噸CO₂e的減量；進行中專案794件，完成後每年可再挹注約155.8百萬元（約15.6億元）效益。總計已完成與進行中的AI專案合計2,831件、投資約39.3億元，對營運效率、能源管理與品質穩定均具實質貢獻，集團並設定長期年效益上看300億元的目標。

麥寮循環經濟投602億、效益近470億

在ESG與循環經濟上，以麥寮園區為例，截至去年底累計投資達450.8億元、年效益404.4億元；今年持續推動中的項目另投151.7億元、對應年效益65.4億元，合計投資規模達602.5億元、年效益469.8億元。園區自1999年至今，累計每日節水32.6萬噸、每小時節電419千度、每年減碳約1.62千萬噸等量級，並累計推動逾1.6萬件改善案，顯示節能減碳與循環再利用的制度化成果。

