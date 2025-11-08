石化撐出59億！台塑Q3踩煞車轉加速 南亞、台化獲利翻正
財經中心／師瑞德報導
台塑企業第36屆運動大會今（8）日在明志科大開幕，集團同時公布最新營運與轉型成效。數據顯示，受大陸內需疲弱、產能外溢與關稅不確定性等外部逆風影響，2025年前三季四家公司中，台塑、南亞與台化仍見虧損，唯台塑石化獲利維持。不過在差別化產品放量、成本優化與市場分散策略帶動下，南亞、台化與台塑石化第三季已轉盈，營運動能露出回升跡象。總裁吳嘉昭於開幕致詞強調，集團將以「加速轉型、強化經營」為主軸，持續深化產品、事業、低碳、能源與數位五大轉型，落實「革新銳變、致力卓越」。
前三季壓力仍在，Q3見轉盈訊號
依集團提供的合併數據，2024年台塑、南亞、台化分別獲利（或虧損）為-25.22億元、38.81億元、5.56億元；2025年前三季則轉為-72.93億元、-4.10億元與-57.86億元，顯示外部環境衝擊仍深。但台塑石化在油價與裂解差支撐下，2024年獲利67.20億元，2025年前三季仍有59.12億元、利潤率約1.2%。管理階層指出，第三季起南亞、台化與台塑石化已陸續轉盈，顯示調整奏效，後續將觀察旺季需求與成本曲線變化。
差別化產品佔比2025年拚52.8%
台塑企業近年持續推動產品升級與高值化。統計2024年，台塑、南亞、台化差別化產品銷量佔比分別為54.0%、51.2%、46.5%，合計50.6%；集團預估2025年合計佔比可進一步提升至52.8%，對應增益約3.2億元，其中台塑、南亞、台化分別貢獻約1.11億元、1.46億元與0.63億元。管理層表示，將以新材料、新應用與客製化解決方案拉高毛利結構，同步以供應鏈分散與成本工程降低景氣循環衝擊。
107件轉型專案。年效益上看381億元
轉型投資面，四家公司已規劃並推動107件專案，涵蓋產品升級（21件）、新產品（33件）、新事業（17件）、低碳（21件）與能源轉型（12件），預估至2030年可帶來年效益3,818.8百萬元（約381億元），其中新產品與新事業合計占比達71%（約272.9億元），顯示成長主力將來自新動能而非僅成本節流。目前已有15件完成，年化效益約10.9億元，後續將視市場與技術成熟度加速擴散。
AI六年半落地2,037件，年效益約77億元
自2018年全面導入AI以來，台塑企業累計完成2,037件AI專案、投資約312.9百萬元（約31億元），每年效益約773.7百萬元（約77億元），並帶來約906千噸CO₂e的減量；進行中專案794件，完成後每年可再挹注約155.8百萬元（約15.6億元）效益。總計已完成與進行中的AI專案合計2,831件、投資約39.3億元，對營運效率、能源管理與品質穩定均具實質貢獻，集團並設定長期年效益上看300億元的目標。
麥寮循環經濟投602億、效益近470億
在ESG與循環經濟上，以麥寮園區為例，截至去年底累計投資達450.8億元、年效益404.4億元；今年持續推動中的項目另投151.7億元、對應年效益65.4億元，合計投資規模達602.5億元、年效益469.8億元。園區自1999年至今，累計每日節水32.6萬噸、每小時節電419千度、每年減碳約1.62千萬噸等量級，並累計推動逾1.6萬件改善案，顯示節能減碳與循環再利用的制度化成果。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
女神當金主！重磅砸150萬 林志玲粉裙壓軸霸氣頒「未來力量獎」
獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
One Night In 台南！黃仁勳續攤 牛肉爐、花生糖、番茄拼盤全下肚
其他人也在看
台塑肌力回血！運動會時隔7年復辦 總裁吳嘉昭宣誓衝衝衝
台塑企業第36屆運動大會今（8）日上午在明志科技大學開幕，吳嘉昭總裁親自主持。受新冠疫情影響停辦7年後再度舉行，現場四千餘名員工、校友與夥伴齊聚，14支代表隊進場，場面熱烈。本屆主題為「革新銳變 致力卓越」，除田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽外，並規劃園遊會與文藝展，展現企業文化與團隊士氣。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
〈台塑集團運動會〉吳嘉昭：明年石化業景氣看來不錯 傳產全面復甦待2027年
針對石化業景氣未來產望，台塑企業總裁吳嘉昭表示，第 4 季業績仍不太確定，因第 4 季邁入淡季，又在中國石化業擴建生產，市場供需問題仍待解決，但明 (2026) 年看起來景氣會不錯，傳產要全面轉好，則要等到 2027 年。鉅亨網 ・ 9 小時前
【台塑運動會】台塑三寶第三季轉盈 吳嘉昭：明年石化還會辛苦、2027年明顯好轉
台塑集團今（8）日舉行運動會，新任總裁吳嘉昭受訪時表示，石化供需仍不平衡，預估明年還會比較辛苦，而今年第四季不太確定，從10月開始進入傳統淡季；他也提到，「也不能只看營收，還要看獲利」，營收增加不代表獲利成長，因此會更重視利潤結構的改善，預計2027年會看到明顯好轉。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
首度非「王家人」主持 ！台塑睽違7年運動會正式登場 吳嘉昭：轉型迫在眉睫
台塑運動會今（8）日登場，近年受到新冠疫情影響，停辦7年，直至今年才恢復舉辦，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，前總裁王文淵、三娘李寶珠以及台塑生醫董座王瑞瑜皆出席。吳嘉昭致詞時表示，這7年間國際局勢發生快速且劇烈的變化，為因應當前的嚴峻挑戰，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。吳嘉昭今天在運動會現場接受媒體聯訪，他表示，第4季進入石化業傳統淡季，台塑四寶的表現難有太大起色。台塑、南亞、台化、台塑化昨天剛公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望後勢，吳嘉昭認為「明年應該會比今年好」，畢竟今年碰到對等關稅、匯率等重大變數，是相當挑戰的一年。不過吳嘉昭坦承，中國石化產能大量擴建，落後產能收掉的幅度有限，供給增加，而需求面還沒有上升，供需不平衡的情況待解，可能還要辛苦一下，真正迎接復甦要等到2027年。台塑企業今天舉行運動大會，距離上屆時隔7年。台塑企業原本每2年舉辦運動會，是凝聚員工向心力的重要活動，2020年因碰上COVID-19疫情停辦至今。今年8月中，王文淵宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任行政中心總裁，王文淵則續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。今天運動會，吳嘉昭首度以總裁身分主持，王文淵也到場，兩人難得公開同框。中央社財經 ・ 11 小時前
〈台塑四寶業績〉11月台塑、南亞營收看增 油價年底前恐難上揚
台塑四寶今公告 10 月營收及 11 月展望，11 月行情，台塑因船期安排，10 月部分訂單延至 11 月交運受惠，南亞因中高階電子材料需求強勁、產線重啟，2 寶預估 11 月營收較 10 月成長；台化則預期變化不大。鉅亨網 ・ 1 天前
愛車遭移至紅線「被迫違規」 騎士報警填申訴單
台北市機車停車格，一般都很擁擠，機車被移動，時有所聞。有民眾反映，原本車子停在路邊停車格，沒想到下班後發現，愛車被移到紅線上，還因此被開罰單。他無奈地說，自己沒有違規，卻得花時間去申訴並調閱監視器。警...華視 ・ 1 天前
明年綜所稅免稅額.扣除額都調高 4口之家估省1.76萬
台北市 / 綜合報導 700萬綜所稅申報戶明(2026)年度可享減稅利多。依主計總處公告物價年增率漲幅推估，明年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額與稅率級距皆有望調高，將在116年5月報稅適用。以4口之家來估算，最多可省1.76萬元。不過，實際數字仍須待年底公告。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
〈台塑四寶業績〉10月營收同步年月雙減 台塑化月減16.1%最慘
台塑四寶今 (7) 日公布 10 月營收，在中國石化業擴建產能，市場供給量增加，原油價格偏弱下，塑膠產品行情跟跌，包括台塑、南亞、台化、台塑化營收在 10 月呈現同步年月雙減，台塑化受煉油、烯烴營收月減雙位數影響，月減 16.1% 最慘鉅亨網 ・ 1 天前
《塑膠股》台塑集團新總裁吳嘉昭：石化業仍在寒冬、2027年盼現轉機
【時報記者王逸芯台北報導】台塑（1301）集團睽違7年的運動會於今重新登場，新任總裁吳嘉昭首次以總裁身分出席，談及產業現況時直言，受到全球經濟動盪與大陸產能持續擴張影響，市場供需失衡短期難解，整體營運挑戰仍高。 吳嘉昭表示，面對外在環境變化與需求疲弱，企業不能只看營收數字，更需著重獲利品質與結構調整，未來將以提升獲利能力為首要策略，預期至2027年可望看到集團整體營運明顯改善。他坦言，目前大陸大型石化廠擴產計畫仍在進行，中小型業者淘汰速度有限，導致供給量持續增加，而需求面尚未明顯回升，供需失衡的狀況短期內難以扭轉。 展望未來，吳嘉昭研判，明年石化產業仍將面臨艱困的調整期，但隨著市場逐步出清、高成本產能陸續退出，產業景氣有望於2027年出現轉機。他並指出，這幾年全球政經局勢快速變化，加上大陸內需疲弱及美國啟動對等關稅措施，產業環境挑戰一波接一波，除了少數產業例外，大多數企業都必須更審慎面對未來的變局。時報資訊 ・ 8 小時前
《台北股市》不斷更新！最旺10月營收股 超狂人氣攏底這
【時報-台北電】2025年10月上市櫃營收哪些公司創下歷史最旺10月營收，且為盤面上人氣熱門競逐標的？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至7日累計1045家公司已公布營收成績單，共計206家創下歷史最旺10月營收，其中南亞科(2408)、富喬(1815)及玉山金(2884)等個股，單月業績不但改寫歷史同期之最，且各擁題材，躍居盤面上人氣的熱門焦點，近10日上市最強人氣王為南亞科(2408)，累計成交181.92萬張；上櫃則為富喬(1815)，累計成交118.84萬張。 10月營收創同期新高個股，上市公司計有110檔、上櫃公司計有96檔，大多分布在半導體、生醫業及電零組等類股。在成交量方面，因業績題材受矚目躍居短線盤面上熱門股標的，依近10日成交量排序，上市公司前10大個股分別為南亞科(2408)、玉山金(2884)、鴻海(2317)、國巨*(2327)、緯創(3231)、至上(8112)、尖點(8021)、東元(1504)、京元電子(2449)及永豐金(2890)。上櫃公司前10大個股分別為富喬(1815)、台燿(6274)、威剛(3260)、中探針(6217)、世界(5347)、精確時報資訊 ・ 11 小時前
【公告】巨鎧精密-創114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單
日 期：2025年11月07日公司名稱：巨鎧精密-創(2254)主 旨：巨鎧精密-創114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單發言人：熊金鐸說 明：1.發生變動日期:114/11/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/李孟融6.新任者簡歷:台灣大學法律研究所浩信國際法律事務所 所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30-116/05/2911.新任生效日期:114/11/0712.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對中央社財經 ・ 1 天前
尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月
林姓男子3年前因病過世且無子嗣，妻子陸續提領其銀行帳戶內300多萬，支付喪葬費後全匯入個人帳戶，遭大姑大伯提告，一審認妻...聯合新聞網 ・ 5 小時前
南韓酒駕致死最高「只判8年」？實例與法律最重終身監禁不符，民眾要求政府嚴格執行
南韓首爾近日接連發生多起因酒駕致死（DUI）的致命車禍，受害者中包含多名外籍人士，相關案件被電視台報導後，很快就引發公眾的憤怒，眾多民眾和專家再次呼籲政府，希望加重酒駕實際刑罰並嚴格落實執法。前述多起酒駕車禍致死，一起發生在首爾東大門，來自大阪的日籍母女走在行人穿越道上，被迎面而來的車輛撞上，50歲的母親當場死亡、30多歲的女兒重傷；警方事後發現、汽車駕駛的......風傳媒 ・ 3 小時前
雙鴻第三季EPS、毛利率創新高！10月營收年增66.92% 網民喊：也太扯了
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台灣筆記型電腦散熱模組大廠、AI股之一的雙鴻（3324），昨（6）日公告10月合併營收，約為23.3億元，月減0.46%，年增66.92%...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台塑企業總裁吳嘉昭︰石化景氣明年比今年好 全面轉好等2027年
針對石化業景氣未來展望，台塑企業總裁吳嘉昭表示，第四季業績仍不太確定，因進入淡季，再加上中國石化業擴建生產，市場供需問題仍待解決，但明年看起來景氣會不錯，但要全面轉好恐等到2027年。吳嘉昭指出，今年第三季台塑四寶有3家公司已轉虧為盈，明年石化景氣會比今年更好，他認為，中國大型石化廠仍持續擴產，要淘自由時報 ・ 8 小時前
張忠謀缺席！台積電魏哲家：他身體不適無法前來
台積電今（8）日在新竹舉行年度運動會，現場氣氛熱烈，但讓董事長魏哲家覺得美中不足的是，「創辦人張忠謀身體不適無法前來。」Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
黃仁勳又來了！直奔台南台積電3奈米廠能再點燃台股？ 專家解答
輝達執行長黃仁勳再度旋風訪台，預計今（7）日直飛台南視察台積電3奈米廠，明日將現身台積電運動會並致詞，「仁來瘋」是否再度點燃台股熱度？專家分析，此行凸顯AI晶片需求仍強，但短線題材炒作恐現遞減效應，投資人宜審慎應對。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
《產業》2025臺北溫泉季 掀秋冬觀光熱潮
【時報-台北電】台灣秋季國際盛事「2025臺北溫泉季」於10月30日至11月3日在新北投熱鬧登場並圓滿落幕。今年以「沖繩Eisa太鼓祭」為主題，特別邀請日本沖繩北谷町太鼓舞祭表演團隊擔綱主場演出，為活動注入濃厚的日式節慶氛圍。臺北市長蔣萬安親臨啟動儀式，與現場民眾一同感受磅礡震撼的太鼓節奏，現場氣氛熱烈非凡。 踩街遊行活動熱鬧登場，包括義方國小「小神轎」、逸仙國小與華山小琴會花笠舞隊，以及YOYOMAN、YAMY、日本人氣卡通IP「光之美少女」等可愛角色，還有象徵北投溫泉的巫娃娃與北投安全褓姆波麗士娃娃，為北投街區增添節慶歡樂與城市活力。 交通部觀光署副署長黃荷婷致詞時指出，北投兼具自然景觀、美學氛圍與高品質服務，並榮獲「台灣好湯金泉獎」肯定，是國際級溫泉觀光小鎮的代表。她表示，臺北溫泉季成功結合文化、觀光與地方特色，展現台灣觀光品牌的多元魅力。 臺北市長蔣萬安則盛讚，臺北溫泉季一年比一年精彩，已成為台北秋季最具代表性的城市盛事之一。他感謝台北市溫泉發展協會多年來的努力，讓北投溫泉文化不僅持續傳承，更以創新形式被世界看見，成為城市觀光與文化交流的重要橋梁。 主辦單位台北市溫泉發展協會理時報資訊 ・ 5 小時前
文化部長李遠帶路宜蘭文化基地 最感動是「這群回來堅持十年的青年」
文化部長李遠今天(8日)親自走訪宜蘭五個入選文化部「百大文化基地」據點，從一早的「來宜蘭迺菜市場」出發，沿途串連大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村與「小鎮職人－藝驛頭城」。李遠說，最感動的是看到「30、40歲這群為自己感到驕傲的在地青年返鄉，且堅持了十年！」他強調，「這非常符合我們心中對百大文化基地的想像，我們沒有後悔選擇他們。」 文化部長李遠8日以「帶路人」身分，一日走遍宜蘭五處百大文化基地，從早到晚體驗地方文化的活力。 一早八點多，他首站來到宜蘭市南北館市場，由「少年阿公」方子維帶路，從百年老攤南興街草仔粿開始，一路逛到紅茶豆漿、公平號春捲皮與蘭陽糕餅舖，從老味道到創新香氣交錯，李遠邊吃邊笑說：「這味道讓人想起阿公帶孫子的感覺，眼淚快要流下來了。」 方子維分享，「少年阿公」的名稱源於他小時候跟著阿公逛市場，嚐到那口草仔粿的回憶，於是在11年前創立「來宜蘭迺菜市場」，以「市場學校」概念傳承文化，帶著團隊透過導覽、Podcast與文化記憶庫，把市場故事與技藝永久保存，也將台灣市場文化帶到國際，榮獲義大利「世界農業旅遊獎」，並與「串世代國際藝象協會」合作串聯世界市場組織。 由於正中央廣播電台 ・ 2 小時前