石化盃慢壘賽 近4百選手過招

中油石化事業部副執行長吳祐明為中油職安盃慢壘賽開球。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵∕高雄報導

中油石化事業部偕高雄市石化業產業總工會舉辦「一一四年中油職安盃暨高雄市第十五屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽」，二十二日舉行開幕式，共有二十一支隊伍、近四百名選手參賽。

慢壘賽一連兩天於小港區大坪頂運動公園壘球場舉行，今年有中油石化事業部、中油大林煉油廠、台塑、長春、台橡、台苯、和益、南帝、台氯、聯成等石化業者共二十一隊參賽，將取前四名頒發獎品及獎盃。包括議員李雨庭、王耀裕、邱于軒、李雅靜、勞工局長江建興、海洋局長石慶豐、石化工會理事長孫學山、林園產業園區主任黃成龍等出席，為選手加油打氣。

中油石化事業部副執行長吳祐明致詞時表示，近年石化產業面臨多重挑戰，在充滿變化的環境下，更需要大家齊心協力去克服。壘球賽講求團隊默契與合作，如同石化產業每項工作都需要團隊支援、整合力量。這次賽事象徵石化產業跨廠、跨公司的合作與團結精神，希望大家藉由比賽加深情誼、凝聚力量，共同面對挑戰並走出產業困境。

吳祐明指出，未來中油石化事業部會持續舉辦各種公益活動，與各石化業廠商、在地居民保持良好互動，成為大家最堅實的後盾，一同開創石化產業的新發展。