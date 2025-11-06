石器新發現揭示人類始祖具創造力

它們看起來像是普通的石頭，但在數百萬年前，它們是最先進的工具，由高超的技藝與精確的工法製作而成。 [David Braun]

根據在肯尼亞西北部的一項發現，數百萬年前的最早人類可能已是發明者。

研究人員發現，在名為納莫羅圖庫南（Namorotukunan）的考古遺址中，生活於275萬年前的原始人類持續使用石器工具長達30萬年。

先前的證據顯示，早期人類使用工具的行為是零星的：隨機發展且迅速被遺忘。 在納莫羅圖庫南的這項發現是首次證明該技術曾經代代相傳，延續了數千世代。

根據主導此項研究的華盛頓哥倫比亞特區喬治華盛頓大學的大衛·布勞恩（David Braun）教授表示，這項發現已發表於《自然通訊》期刊，為我們對人類演化的理解帶來了極具說服力的重大顛覆性證據。

他說：「我們曾以為工具使用可能只是曇花一現，然後就消失了。但當我們看到30萬年來持續出現相同的行為，這種想法就不可能成立。」

「這是一種行為的長期延續。工具使用在人類及其祖先中，很可能比我們原先認為的還要早得多，也持續得更久。」

這些石器鋒利到研究人員甚至可能會被其中一些割傷手指。 [David Braun]

考古學家在納莫羅圖庫南花了十年時間，挖掘出1,300件銳利石片、石鎚和石核，每一件都是透過精心敲擊從河床收集的岩石製成的。這些工具使用的是被稱為「奧都萬技術」（Oldowan）的工法，是人類歷史上第一種廣泛使用的石器製造技術。

相同類型的工具出現在三個不同的地層中。地層越深，代表時間越久遠。研究團隊的資深地質學家、來自巴西聖保羅大學的丹·帕爾庫·羅利爾（Dan Palcu Rolier）博士指出，許多石頭是特別挑選的高品質材料，顯示製作者技藝高超，清楚知道自己在尋找什麼。

他在接受BBC新聞訪問時表示：「我們在這裡看到的是一個令人難以置信的精湛工藝水準。」

「這些人是非常敏銳的地質學家。他們懂得如何尋找最好的原材料，而這些石器工具非常出色。基本上，有些甚至鋒利到可以割傷手指。」

地質證據顯示，工具的使用可能幫助這些人在劇烈的氣候變化中生存下來。

「這片土地從茂密的濕地轉變為乾燥、火災頻繁的草原和半沙漠地形。」肯尼亞國家博物館資深科學家拉哈布·N·金揚朱伊（Rahab N. Kinyanjui）說道。

這些劇烈的環境變化通常會迫使動物族群透過演化來適應，或是遷移至其他地區。但根據帕爾庫·羅利爾（Palcu Rolier）博士的說法，該地區的工具製作者卻能夠依靠技術而非生物上的適應來繁衍生存。

「科技使得東圖爾卡納（East Turkana）的早期居民能夠在快速變化的環境中生存下來——不是改變自身，而是改變他們獲取食物的方式。」

不同地層中發現的石器證據顯示，這些原始人類在長期且持續的時間裡，挑戰了生物演化的規律，找到了控制周遭世界的方法，而不是任由環境左右自身。

羅利爾博士指出，這一切發生在人類誕生的最初階段。

「工具的使用意味著他們不需要透過改變身體來適應環境變化。相反地，他們發展出所需的技術來獲取食物：用來撕開動物屍體和挖掘植物的工具。」

納莫羅圖庫南遺址位於肯尼亞的圖爾卡納盆地，鄰近一條早已乾涸的古老主要河流的舊河道，這條河流曾吸引早期人類及其祖先在此定居。 [David Braun]

在該遺址發現的證據顯示，有動物骨骼被打碎、被這些石器切割的痕跡，這意味著即使面對環境變遷，他們仍能持續以肉類作為主要的食物來源。

帕爾庫·羅利爾博士表示：「這項技術為這些早期居民帶來了優勢。」

「隨著環境改變，他們能夠取得不同種類的食物。雖然食物來源在改變，但因為他們掌握了這項技術，就能克服挑戰，獲得新的食物。」

考古學家在肯尼亞北部的納莫羅圖庫南遺址進行挖掘，發現了一處距今約258萬年的古老遺址。 [David Braun]

大約在275萬年前，該地區居住著一些最早期的人類，他們的大腦相對較小。據推測，這些早期人類與他們的演化祖先——被稱為南方古猿（australopithecines）的一支前人類群體——共同生活。南方古猿擁有較大的牙齒，並具備黑猩猩與人類的混合特徵。

納莫羅圖庫南地區的工具使用者很可能是這些群體之一，甚至可能是兩者兼具。

布勞恩教授指出，這項發現挑戰了許多人類演化專家的觀點，即持續使用工具出現的時間要晚得多，大約在240萬至220萬年前，那時人類的大腦已經進化得相對較大。

「過去的論點是，我們看到大腦體積有明顯的增長，因此常常主張工具使用是為了供養這顆大腦，」他說。

「但我們在納莫羅圖庫南看到的是，這些非常早期的工具是在大腦體積增加之前就已經被使用了。」

布勞恩教授稱：「我們可能大大低估了這些早期人類及其祖先的能力。我們其實可以將人類透過技術適應環境變化的能力，追溯到275萬年前，甚至可能更早。」