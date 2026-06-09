《石器時代：放置冒險》於上市100天里程碑前展開慶祝活動！
身為全球領先、知名高品質手機遊戲開發與發行公司的網石集團 (Netmarble Corporation) 宣布，旗下放置型RPG手遊 《石器時代：放置冒險》開啟特別預熱活動，慶祝遊戲即將迎來上市100天。
為迎接遊戲100天的里程碑，網石將於6月18日前舉辦「100天紀念大慶典推播活動」。玩家只需登入遊戲並領取推播獎勵，即可獲得最多「藍鑽*44000」，此為遊戲內的重要貨幣之一。
此外，網石也準備了7組紀念優惠券序號回饋玩家。玩家只要於6月18日前輸入公開的優惠券序號，即可獲得「藍鑽*9000」、「寵物轉蛋券*700」、「捕捉券*500」與「加速券*500」。更多慶祝遊戲上市100天的活動也將於未來數週陸續揭曉。優惠券資訊將透過《石器時代：放置冒險》官方論壇發布。
同時，近期的更新也加入全新PICK UP寵物「格爾王」。身為水屬性近戰寵物的「格爾王」，會衝向範圍內最遠的敵人攻擊，擾亂敵方陣型並創造戰場優勢。隨著戰鬥持續進行，「格爾王」還能恢復自身狀態，並逐漸變得更加強大。
《石器時代：放置冒險》於今年三月在全球上市，是全球累計超過2億名玩家熱愛、暢銷IP《石器時代》的最新作品。在遊戲中，玩家可打造最多由6位馴獸師與 18 隻寵物組成的大型戰略陣容，最多可讓24個成員一同參與戰鬥，同時，遊戲玩法簡單易上手，適合各種程度的玩家。
更多資訊請前往《石器時代：放置冒險》官方網站(https://stoneage.netmarble.com/tc)查看。
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