《石器時代：放置冒險》歡慶上市100天推出慶祝活動！

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身為全球領先、知名高品質手機遊戲開發與發行公司的網石集團 (Netmarble Corporation) 宣布，旗下放置型RPG手遊《石器時代：放置冒險》推出一系列特別活動，以慶祝遊戲上市100天。

為紀念這一里程碑，網石將舉辦「100天紀念慶典活動」，並將持續至7月6日。玩家只要在14天內完成指定任務即可獲得多項獎勵，包含「100紀念稱號」、「SS級寵物PICK UP轉蛋券*200」，以及「藍鑽*5萬」。

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同一期間內，遊戲中也開啟「100天紀念簽到活動」。玩家只需連續登入遊戲14天，即可獲得「閃亮的慶典箱」與「華麗的慶典箱」等獎勵。

此外，網石也推出「100天紀念特殊通行」。透過完成通行任務，玩家可獲得包含全新寵物「洛亞」與「塔魯諾洛斯」、「藍鑽*6000」，以及「寵物轉蛋券*60」在內等豐富獎勵。

Netmarble N2執行製作人Kim Suk Hwan 表示：「我們衷心感謝所有玩家在過去100天以來對《石器時代：放置冒險》的支持與喜愛。為了慶祝這個重要里程碑，我們準備了豐富的活動與獎勵，希望玩家能盡情享受這次慶典。我們也將持續努力，為玩家帶來更優質且有趣的遊戲體驗。」

《石器時代：放置冒險》於今年三月在全球上市，是全球累計超過 2 億名玩家熱愛、暢銷 IP 《石器時代》 的最新作品。在遊戲中，玩家可打造最多由 6 位馴獸師與 18 隻寵物組成的大型戰略陣容，最多可讓 24 個成員一同參與戰鬥，同時，遊戲玩法簡單易上手，適合各種程度的玩家。

更多資訊請前往《石器時代：放置冒險》官方網站(https://stoneage.netmarble.com/tc)查看。