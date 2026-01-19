石坂莊作顯彰會訪基 交流教育文化

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」到訪基隆。（市府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」十九日由創會長、町議員高橋德樹率團來訪，走訪石坂莊作在基隆留下的重要歷史足跡。副市長邱佩琳代表市府接待，雙方就石坂莊作對基隆教育、文化發展的影響進行交流。

邱佩琳表示，石坂莊作長年生活於基隆，投入教育與文化事業，從個人成立「基隆夜學會」照顧無法繼續升學的孩子，到設立市立圖書館的前身「石坂文庫」，並捐贈「石坂公園」成為今日中正公園的一部分，不僅是珍貴的歷史記憶，也讓基隆與群馬縣東吾妻町建立跨越世代的情誼。

高橋德樹表示，石坂莊作透過教育與文化實踐回饋基隆，秉持「在台灣所獲得的一切，應回饋台灣」的信念付諸行動，其人生態度至今仍具有深刻啟發意義。顯彰會未來也將持續推動石坂莊作精神的保存與傳承，並透過教育、文化及人員交流，深化台日之間的友好關係。

邱佩琳說，感謝顯彰會長期關注石坂莊作相關史蹟的保存與研究。邱佩琳並與高橋德樹互贈紀念品，期盼持續深化交流，讓這段跨越世代的台日情誼成為更多基隆人共同珍惜與傳承的記憶。