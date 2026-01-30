石垣和牛主廚交流品鑑會登場 日方啟動輸台布局 深耕高端餐飲市場

「石垣和牛主廚交流品鑑會」主辦方台日雙方代表。台灣石垣畜產提供



日本高端品牌牛「石垣和牛」今天（1/30）在台北舉辦「石垣和牛主廚交流品鑑會」，由台灣石垣畜產股份有限公司主辦，邀集多位台灣飯店主廚、餐飲集團負責人與產業代表出席。日方並透露，石垣島相關屠宰與檢疫設施正依照台灣輸入標準升級，未來有機會實現石垣和牛直接出口台灣，為台日高端肉品供應鏈合作鋪路。

本次品鑑會出席貴賓包括國聯觀光大飯店西餐主廚陳志詳、JR東日本大飯店台北主廚陳永儒、福容大飯店主廚蔡長庚、新北炎洲喜來登酒店行政主廚梁峰豪、高雄日航酒店董事長潮田學、洋蔥牛排餐廳董事長盧俊雄、台北雅樂軒飯店總經理 Eric Chao、玉膳坊總經理劉彥平、M Club 海事俱樂部負責人李瑞源、匠鑫私廚負責人暨主廚連傳正、十八道餐飲有限公司負責人暨主廚王宥崴等餐飲界重量級人士。

與會者實際品鑑後，普遍認為石垣和牛在油脂細緻度、風味乾淨度與口感平衡度上具高度辨識度，具備切入台灣高端餐飲市場潛力。

「台灣石垣畜產」主辦的「石垣和牛主廚交流品鑑會」，匯集數十位台灣知名主廚及餐飲業負責人齊聚一堂。台灣石垣畜產提供

台灣石垣畜產公司執行長池建志表示，石垣和牛來自日本最南端石垣島，全年氣候溫暖穩定，有助於形成其油脂細緻、肉質柔嫩且不膩口的特色。他指出，日本石垣島畜產總公司已在台設立分公司，未來將以產地溯源、品質控管及穩定供應為核心，逐步與台灣飯店與高端餐飲通路建立長期合作關係。

本次活動亦獲日本石垣市政府與商船八重山協辦支持。石垣市長中山義隆透過影片致詞表示，石垣島每年吸引約150萬名觀光客，代表性農畜產品之一即為 JA 石垣牛，年產量約1,000頭，屬於高度稀缺資源。他並指出，今年春季起石垣島與台灣將開通貨客船航線，有助於提升物流效率；同時，石垣島食肉中心正進行設備更新，全面朝符合台灣進口衛生標準邁進。

交流品鑑會獲得日本石垣市政府以及商船八重山的鼎力協辦，甫上任的石垣市長中山義隆，則特別錄製影片隔海致詞。業者提供

日本官方畜產單位亦出席交流，包括 JA 沖繩八重山地區畜產振興中心、JA 石垣牛肥育部會，以及八重山食肉中心等單位代表。八重山食肉中心理事仲大盛吉幸表示，相關出口台灣認證工程預計於今年3月完成，後續將向台灣主管機關提出申請，盼能推動石垣和牛由產地直接出口至台灣。

JA 石垣牛肥育部會長上江州安生指出，石垣和牛從飼育、生產到流通皆採取嚴格管理制度，確保品質一致性與食品安全。日本石垣畜產總公司會長濱川忍則表示，石垣島與台灣地理距離近，有利於鮮度與供應穩定，未來將持續評估與台灣餐飲、飯店業者的合作模式，擴大高端和牛品牌在台市場能見度。

