石垣和牛可望直接進口來台 主廚交流品鑑會今先登場

由「台灣石垣畜產股份有限公司」主辦的「石垣和牛主廚交流品鑑會」，今天登場，數十位台灣知名主廚及餐飲業負責人齊聚一堂，實際品嚐體驗石垣和牛的風味層次與價值魅力。

主辦單位「台灣石垣畜產股份有限公司」執行長池建志致詞時表示，石垣和牛來自日本最南端的石垣島，在溫暖純淨的自然環境成長，造就油脂細緻、香氣乾淨、入口柔軟卻保有肉感的特色。

池建志宣布，日本石垣島畜產總公司，在台灣設立分公司「台灣石垣畜產股份有限公司」，未來將長期深耕台灣市場，從產地溯源、品質控管到通路合作，以穩定、透明的方式，與台灣餐飲產業共同成長。

這場交流品鑑會，獲得日本石垣市政府以及商船八重山的鼎力協辦，商船八重山董事長芳本強出席支持，甫上任的石垣市長中山義隆，則特別錄製影片隔海致詞。他表示，石垣島每年吸引約150萬名觀光客造訪，代表美食之一正是高品質品牌牛JA石垣牛。JA石垣牛年產量僅約1000頭，極為稀少、彌足珍貴，目前也正逢一個重要契機。

中山義隆說：「今年春天起，石垣島與台灣之間將正式開通貨客船航線；同時，石垣島食肉中心也正在進行設備更新，全面依照可出口至台灣的衛生標準進行升級整修。」

八重山食肉中心理事仲大盛吉幸致詞時表示：「今年三月，取得出口台灣認證的改修工程即將完成，後續將向台灣政府提出申請，未來預計可實現由石垣島直接出口至台灣。希望這次活動能成為長久信賴合作的第一步。」預計不遠的將來，石垣和牛可望由日本直接進口到台灣。

