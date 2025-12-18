石垣島渡輪票價、時刻「網大呼失望！」 林氏璧曝內行玩法

即時中心／綜合報導

經過數度延期，原定於9月份開航的「基隆-石垣島」渡輪，目前傳出將於12月底正式啟航；不過票價資訊、營運時間一公布，不少滿心期待的網友直呼大失所望，認為票價太貴，而且是深夜出發時間太晚。對此，日本旅遊達人林氏璧認為，票價其實和大家拿來做對比「釜山－福岡」航線的新山茶花號沒有差很多；另外，很多人直接和飛機的費用和時間做對比，「那你其實只是完全把他當成交通工具」，但渡輪不只是這樣，「等於是住了一晚的旅館一樣。」

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、周四、周日晚間11時從基隆出發；每周一、周三、周五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。最貴為皇家套房雙人床每人1萬500元；豪華套房有2張單人床，每人5600元；最便宜的標準房G為通鋪床型，可容納15人，每人2800元。但卻有網友認為，這個時間與價格不符當初的期待。

對此，日本旅遊達人、前台大醫師林氏璧便指出，石垣島渡輪時刻不盡人意就算了，但票價有和一開始傳出來的差很多嗎？最早時新聞討論的，就是單程最便宜約1萬日圓起（約新台幣2,100元），來回僅4,000多元；雖然後續負責營運的華岡集團否認，不會這麼便宜，但現在看來最便宜的通鋪單程定價2800，淡季還可能更便宜，他認為這沒有差很多。「為何當時風向大家躍躍欲試，現在一堆人罵盤子？」

再以常被拿來比較的南韓釜山到日本福岡的新山茶花號，林氏璧提到，以定價而言，新山茶花號通鋪單程是12,000日圓（約新台幣2,520元），價格也差不多；而根據日期人數多寡，在官網還會有不等的折扣。「我想這都是市場機制，真的開始運航的時候，船公司不是笨蛋，肯定會調整折扣讓整個船班能運作下去的。」

快新聞／石垣島渡輪票價、時刻「網大呼失望！」 林氏璧曝渡輪旅行應「這樣看」

八重山丸渡輪定價表。（圖／華岡集團提供）

結果現在有些人卻把這個船班嫌到流湯，「誰愛搭誰搭、開航即停航」、「價格太爛，嚐鮮後就沒了吧」、「預估三個月內收掉」，林氏璧認為，「你們可以不要這麼急嗎？」他也提到，其實在Threads上有很多石垣島的朋友，不時就會看到對台日間定期船班有著巨大期待。

特別是中日關係緊張的現在，有對台日夫妻網路上寫到，「下個月原本要靠港石垣島的中國郵輪有五艘以上臨時取消，結果沒想到很快又接到來自台灣的兩艘追加航次預約！」林氏璧要大家想想，殷殷期盼台灣朋友到石垣島玩的當地人，「看到這些言論會有多傷心？」

林氏璧也提到，目前台北直飛石垣島的班機，每週僅兩班（週四、週日）；而且回程時間太早，旅客可能玩不盡興。他認為，如果去程飛機、回程渡輪蠻理想的，「理論上渡輪可以搬貨也比較多，如果剛剛潛水玩不能搭飛機，坐船回來也不錯。」林氏璧表示，自己好久沒去石垣島了，好懷念呀，「希望石垣牛不要被台灣人吃光。」

