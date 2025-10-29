石垣牛、阿古豬一次滿足！沖繩燒肉名店超厚牛舌、內臟拼盤必點～
到日本就是要吃燒肉，尤其是和牛，在日本品嚐相對台灣來得划算又美味，
距離台灣最近的沖繩，當然也不乏有許多可口的燒肉，
就國際通來說有名的就有琉球の牛、燒肉本部牧場、肉の変態集団疾風燒肉等等，
後來發現網友推薦的這家ぶち 久茂地店，距離入住的Y’s膠囊飯店 – 那霸國際通超近！
不僅離國際通很近，價格親民、肉質好，沒有預先訂位很難品嚐到，
這趟就趁機吃起來。
ぶち在國際通有兩間店，鄰近縣廳，一家是ぶち 久茂地店，另一家是炭火焼肉ぶち 久茂地2号店，
雖然兩家離很近，但千萬不要跑錯家囉。
這次用餐的是ぶち 久茂地店，可用IG傳私訊預約訂位，預訂完成後店家也會提供map，避免跑錯。
連續幾天經過ぶち 久茂地店，從傍晚五點一開門就門庭若市，生意極好，
事先預訂的朋友需在門口排隊等待帶位，時間到才會開始帶位。
店內空間不算特別大，除了高腳個人吧台外，還有幾張方桌，方桌很寬敞，可以擺放許多餐點。
比較像是燒肉居酒屋的模式，所以坐定後會先上一盤小菜，在日本居酒屋有個小菜文化，
以人頭收費的開胃菜(日語：お通し)，大約一個人是500日圓，不管吃不吃都會收價，
有點像服務費或是座位費的感覺。
當天提供的是生高麗菜，在等待餐點前有東西可以先墊墊胃，搭配燒肉一起享用也蠻解膩的。
到居酒屋也很習慣的先點一杯飲料，小孩可以喝可爾必思，大人喝沙瓦。
各式各樣搭配燒肉的醬汁與調味料。
ぶち 久茂地店是用手機QRCode的方式點餐，因此沒有菜單可以參考，
想知道有什麼料理的話可以至Tabelog參考Menu。
首先烤的就是個人超愛的牛舌啦！特別選了稀少的厚切牛舌，一頭牛中只能取得2到3人份的舌根，
切成厚片，吃起來特別的彈牙多汁完全沒腥味，超~好~吃~。
到沖繩旅遊就是要吃石垣牛囉，石垣牛是沖繩黑毛和牛的品種，黑毛和牛赤身拼盤高貴不貴，
以份量區分價格，150g約1848日圓、300g約3278日圓，500g約5478日圓，人少也能大快朵頤。
油花充沛的和牛，稍微烤一下就能品嚐，入口滿是甜美的油花，
不用費力就化開的肉質，讓人魂牽夢縈！但也因為油脂滿滿，吃多易膩，一份大家share個兩三片差不多。
ぶち 久茂地店厲害的還有這盤內臟拼盤！由店家精心挑選新鮮的內臟肉所盛裝組合，
份量足、價格便宜、種類多，喜歡吃牛內臟的朋友絕對不能錯過。
牛肚、上腸、脆脆、心臟、蜂巢、喉軟骨、牛肝臟、牛肺、牛胃等等部位，完全不知道吃到的是什麼，
但除了牛腸外大部分的內臟都蠻可以接受的，新鮮度很足。
印象中點的是橫隔膜，柔軟帶有咬勁，軟硬適中是個人很喜歡的一個部位。
沖繩除了石垣牛外，阿古豬也是必吃美食，選了個阿古豬拼盤，包含阿古豬以及阿古豬製成的香腸，
阿古豬的油花不亞於和牛，大部分分佈於兩側，吃起來肉質扎實卻又帶有滿滿豬肉的甜味，
阿古豬香腸很脆彈而且多汁，鹹度沒有想像中的高，意外不錯。
ぶち 久茂地店燒肉的特色就是用木炭燒烤，烤出來特別的香。
沒有點白飯而是點了冷麵來當主食，份量有點大，一次點兩碗有點太多，
跟盛岡吃到的冷麵類似，麵條非常的Q，牙口不好的話咬不動，
個人是挺喜歡的，只是吃到最後嘴巴會很痠。
沖繩是個很適合帶小孩來旅遊的地區，許多餐廳或景點都會孩童很友善，
有不少餐館用完餐後會提供小朋友小玩具或是小餅乾，沒想到人氣的燒肉店ぶち 久茂地店也不例外，
結帳完要離開時，店員拿出一籃餅乾讓小孩挑選，小孩開心大人也開心。
兩大一小吃了一堆肉吃到超飽，共花費1萬3千多日幣，非常的划算，肉質美味、價格親民，
不用被套餐綁住，想吃什麼就點什麼，唯一缺點是店員雖然不到不親切，但缺少了點笑容跟熱情，
有點可惜；不過以這家的價位跟肉質來說，還是會想再來訪的沖繩好吃燒肉店。
所在地址：日本沖縄県那覇市久茂地3-12-1 第一久茂地ビル 1F
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-22:00
店家電話：098-943-6567
文章來源：Irene's 食旅．時旅
