石垣牛肉要來了？ 最快「這時間」直送台灣 最後關鍵曝光





不少台灣饕客對日本和牛趨之若鶩，但高價與運輸成本始終是門檻。如今日本沖繩縣石垣市正評估讓當地知名品牌「石垣牛」直接出口台灣，若計畫順利推進，不僅物流時間可望縮短，價格結構也可能出現變化，相關消息一出，引發市場關注。

根據當地媒體《八重山日報》報導，石垣市正將台灣與新加坡列為石垣牛的潛在新增出口市場，並以位於石垣島的「八重山食肉中心」作為未來主要出口據點。市府評估，若能直接從產地出口至台灣，將可省去過往轉運至日本本島的流程，大幅降低時間與運輸成本。

目前石垣市生產的牛肉若送往鹿兒島等已取得海外出口認證的屠宰場，再轉往國外市場，流程繁複，要銷往台灣，必須先以船運方式也讓成本與新鮮度承受壓力。為改善此狀況，石垣市府已把台灣航線的開航視為重要契機，並著手打造直接出口的體制。

市府規劃，若能配合即將啟航的基隆－石垣島航線，同步取得出口所需的相關認證，未來將有機會以海運方式，建立石垣市直送台灣的穩定管道。最快在下一會計年度，石垣牛出口台灣可正式納入市府政策藍圖。

▼若能配合即將啟航的基隆－石垣島航線，同步取得出口所需的相關認證，未來將有機會以海運方式，建立石垣市直送台灣的穩定管道。（示意圖／翻攝自Yaima Line官網）

在硬體與制度面，八重山食肉中心近年已依照HACCP（危害分析重要管制點）標準，建構完整的衛生管理體系，並自去年起陸續累積出口泰國與澳門的實務經驗。隨著出口目標轉向台灣與新加坡，中心也同步啟動設施改善與作業流程檢討，以因應更嚴格的衛生要求。

其中，最關鍵的工程集中在病畜處理設施。依照台灣規定，病畜不得與一般家畜共用設施，因此中心正將舊有屠宰場改建為專用病畜棟，相關工程預計於明年1月完工，之後將進行試運轉與流程確認，作為申請出口認證的重要準備。

至於實際對台出口的申請，將由八重山保健所出面，與日本農林水產省及厚生勞動省進行協調，但最終仍須取得台灣主管機關的核准。石垣市府也坦言，出口並非提出申請就能保證通過，仍需依程序逐步完成審查。

相關人士指出，相較目前出口的泰國與澳門，台灣與新加坡的認證標準確實較為嚴格，不過若與歐美市場相比，並非無法跨越的門檻。現階段將持續分階段完成必要調整，以確保符合各項規範。

八重山食肉中心也表示，認證核准的時程仍取決於台灣方面的審查進度，現階段難以明確預估時間點，但強調「一旦獲得認可，便能立即因應出口需求」。未來石垣牛是否能真正走進台灣市場，關鍵就落在最後這道審查關卡。

（封面示意圖／翻攝自日本JA沖繩網站）

