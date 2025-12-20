石岡花漾藝術燈節12/24點燈

主燈「星願沙鐘」以光影祝福串起時光記憶，寓意珍惜水資源生生不息。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中山城最具代表性的冬季盛事「二０二五石岡花漾藝術燈節」將於二十四日登場。今年以「石岡水漾．百果奇緣」為主題，結合石岡自然水景、農產特色與藝術創作，串聯零蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊等景點，規劃四大主題燈區，打造夢幻繽紛的冬季小鎮。

民政局長吳世瑋表示，石岡花漾藝術燈節已邁入第七屆，璀璨燈飾年年吸引遊客拍照打卡，成為台中山城冬季最具指標性的年度活動之一，也是山城展期最長的燈節。

東豐綠廊光環境營造。（記者徐義雄攝）

開幕點燈儀式將於二十四日晚間六時三十分在綠六廣場舉行，邀請金曲歌王許富凱、知名歌手謝宜君、溜溜球高手楊元慶及台灣青年管樂團銅管五重奏輪番演出，為山城聖誕夜增添動人樂音。

石岡區長徐天龍表示，燈節將自然景觀、在地農產與文化意象融入燈景設計，以「水」作為故事起點，象徵石岡的生命脈動，以「果香」呈現地方農產的豐饒與人情味，結合永續理念與藝術創作，傳遞祝福與希望。

燈區自綠六廣場延伸至石岡橋及豐勢路入口意象，完整串聯石岡主要街廓。燈景融合盛產水果、熱氣球與水源等意象，運用霓虹線條、聲光效果及互動科技，營造宛如夢境般的冬季小鎮氛圍。

主燈「星願沙鐘」以星光、雪花與水果圖騰構成，光影如沙漏般緩緩流動，象徵將祝福與時光珍藏於燈影之中，結合動畫、音樂與AR互動拍照，成為全場最吸睛亮點。

「果鄉漫遊」燈區以復古遊戲場景為靈感，打造趣味十足的拉霸機裝置，設置滿載葡萄、柑橘與柚子的「石岡號」，呼應藍皮火車上的鮮果燈飾，展現山城農產的甜美生命力。

石岡橋則化身為「橙香光橋」，暖橘與藍綠燈色如霧光流動，延伸至區公所前方光影長廊，營造浪漫夜景；和盛公園「繽紛蝶境」以蝴蝶、生態與森林為主題，綠光與幻紫光交錯，宛如走進會呼吸的光影森林，靜謐而迷人。